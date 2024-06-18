В Нижневартовске водитель сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе. Фото

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В Нижневартовске водитель сбил коляску, проехав на красный
В Нижневартовске водитель сбил коляску, проехав на красный Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) водитель легкового автомобиля проехал через пешеходный переход на красный цвет светофора и сбил коляску с ребенком. Инцидент произошел у поворота на Комсомольское озеро, сообщают очевидцы.

«Сегодня вечером у поворота на Комсомольское водитель пролетел на красный и сбил коляску с ребёнком. По камерам видно, что мать сразу взяла его на руки, реанимация приехала через 10 минут», — написано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Сейчас состояние ребенка неизвестно. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

Водитель легковушки сбил коляску с ребенком
Водитель легковушки сбил коляску с ребенком
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) водитель легкового автомобиля проехал через пешеходный переход на красный цвет светофора и сбил коляску с ребенком. Инцидент произошел у поворота на Комсомольское озеро, сообщают очевидцы. «Сегодня вечером у поворота на Комсомольское водитель пролетел на красный и сбил коляску с ребёнком. По камерам видно, что мать сразу взяла его на руки, реанимация приехала через 10 минут», — написано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Сейчас состояние ребенка неизвестно. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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