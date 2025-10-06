Врачи скорой помощи Нижневартовска получили современные кардиографы

В Нижневартовске (ХМАО) выездных бригады скорой помощи начали использовать кардиографы с функцией дистанционной передачи данных. Об этом сообщает пресс-служба станции.
«В Нижневартовске на выездных бригадах скорой помощи начали использовать кардиографы с функцией дистанционной передачи данных. Кардиографы легко интегрируются с информационными системами и имеют встроенный принтер», — пояснили на станции скорой помощи.
Устройства оснащены автоматической системой анализа электрокардиограммы (ЭКГ). Информация о проведенных исследованиях передается на планшет медработника, на рабочий компьютер старшего врача смены и через кардиосервер в лечебное учреждение. Все данные отображаются и на рабочем компьютере врача Нижневартовской окружной клинической больницы. Взаимодействие с профильным специалистом стационара позволяет быстро выявить опасное состояние, вовремя оказать необходимую помощь и оперативно доставить пациента в больницу.
