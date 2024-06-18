Возгарание началось в микрорайоне Лечебном, считают читатели
Екатеринбург накрыло облако черного дыма. Предположительно, это дым от подоженных покрышек, сообщил URA.RU очевидец.
По его словам, горит свалка покрышек на Сибирском тракте в районе остановки Лечебная. Информации о пострадавших нет. На месте работают пожарные.
Запрос в ГУ МЧС Свердловской области отправлен. Ответ ожидается.
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