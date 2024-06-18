18 июня 2024

Екатеринбург накрыл черный дым. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгарание началось в микрорайоне Лечебном, считают читатели
Возгарание началось в микрорайоне Лечебном, считают читатели Фото:

Екатеринбург накрыло облако черного дыма. Предположительно, это дым от подоженных покрышек, сообщил URA.RU очевидец.

По его словам, горит свалка покрышек на Сибирском тракте в районе остановки Лечебная. Информации о пострадавших нет. На месте работают пожарные.

Запрос в ГУ МЧС Свердловской области отправлен. Ответ ожидается.

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Екатеринбург накрыло облако черного дыма. Предположительно, это дым от подоженных покрышек, сообщил URA.RU очевидец. По его словам, горит свалка покрышек на Сибирском тракте в районе остановки Лечебная. Информации о пострадавших нет. На месте работают пожарные. Запрос в ГУ МЧС Свердловской области отправлен. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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