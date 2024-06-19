Бренд из Екатеринбурга, чьи вещи носит Рой Джонс, разработал одежду для федерального канала. Фото

Бренд RCC Wear создал мерч для бойцовского телеканала UDAR
© Служба новостей «URA.RU»
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Купить мерч не получится: его вручат только амбассадорам канала и бойцам
Купить мерч не получится: его вручат только амбассадорам канала и бойцам Фото:

Бренд RCC Wear, который принадлежит бизнесмену Тимофею Алтушкину (сын основателя РМК, мецената Игоря Алтушкина), отшил коллекцию для телеканала UDAR. Медиа активно сотрудничает с RCC и транслирует все кулачные поединки, кикбоксинг, бокс и MMA. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК.

«В коллекцию вошли три вида футболок и три вида толстовок — все они выполнены в стили минимализма и были отшиты в Екатеринбурге. Мерч не пойдет в открытую продажу — его подарят амбассадорам и партнерам канала, а также сильнейшим российским спортсменам, выступающим в пяти ведущих промоушенах России», — пояснили представители бренда.

RCC Wear также засветился на мировом уровне зимой 2024 года. Американский боксер и певец Рой Джонс выступил на церемонии взвешивания боксеров в рамках «Ночи чемпионов IBA» в Таджикистане. Он вышел в костюме из капсульной коллекции уральского бойцовского клуба «Архангел Михаил».

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Бренд RCC Wear, который принадлежит бизнесмену Тимофею Алтушкину (сын основателя РМК, мецената Игоря Алтушкина), отшил коллекцию для телеканала UDAR. Медиа активно сотрудничает с RCC и транслирует все кулачные поединки, кикбоксинг, бокс и MMA. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК. «В коллекцию вошли три вида футболок и три вида толстовок — все они выполнены в стили минимализма и были отшиты в Екатеринбурге. Мерч не пойдет в открытую продажу — его подарят амбассадорам и партнерам канала, а также сильнейшим российским спортсменам, выступающим в пяти ведущих промоушенах России», — пояснили представители бренда. RCC Wear также засветился на мировом уровне зимой 2024 года. Американский боксер и певец Рой Джонс выступил на церемонии взвешивания боксеров в рамках «Ночи чемпионов IBA» в Таджикистане. Он вышел в костюме из капсульной коллекции уральского бойцовского клуба «Архангел Михаил».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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