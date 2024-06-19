Бренд из Екатеринбурга, чьи вещи носит Рой Джонс, разработал одежду для федерального канала. Фото

Бренд RCC Wear создал мерч для бойцовского телеканала UDAR

19 июня 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Купить мерч не получится: его вручат только амбассадорам канала и бойцам Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК Бренд RCC Wear, который принадлежит бизнесмену Тимофею Алтушкину (сын основателя РМК, мецената Игоря Алтушкина), отшил коллекцию для телеканала UDAR. Медиа активно сотрудничает с RCC и транслирует все кулачные поединки, кикбоксинг, бокс и MMA. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК. «В коллекцию вошли три вида футболок и три вида толстовок — все они выполнены в стили минимализма и были отшиты в Екатеринбурге. Мерч не пойдет в открытую продажу — его подарят амбассадорам и партнерам канала, а также сильнейшим российским спортсменам, выступающим в пяти ведущих промоушенах России», — пояснили представители бренда. RCC Wear также засветился на мировом уровне зимой 2024 года. Американский боксер и певец Рой Джонс выступил на церемонии взвешивания боксеров в рамках «Ночи чемпионов IBA» в Таджикистане. Он вышел в костюме из капсульной коллекции уральского бойцовского клуба «Архангел Михаил». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бренд RCC Wear, который принадлежит бизнесмену Тимофею Алтушкину (сын основателя РМК, мецената Игоря Алтушкина), отшил коллекцию для телеканала UDAR. Медиа активно сотрудничает с RCC и транслирует все кулачные поединки, кикбоксинг, бокс и MMA. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК. «В коллекцию вошли три вида футболок и три вида толстовок — все они выполнены в стили минимализма и были отшиты в Екатеринбурге. Мерч не пойдет в открытую продажу — его подарят амбассадорам и партнерам канала, а также сильнейшим российским спортсменам, выступающим в пяти ведущих промоушенах России», — пояснили представители бренда. RCC Wear также засветился на мировом уровне зимой 2024 года. Американский боксер и певец Рой Джонс выступил на церемонии взвешивания боксеров в рамках «Ночи чемпионов IBA» в Таджикистане. Он вышел в костюме из капсульной коллекции уральского бойцовского клуба «Архангел Михаил».