Новый глава Минпромторга РФ отправил зама в Екатеринбург

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Организаторы чемпионата публично анонсировали визит Алиханова
Организаторы чемпионата публично анонсировали визит Алиханова Фото:

Вместо главы министерства промышленности и торговли России Антона Алиханова на чемпионат профессионального мастерства AtomSkills прилетел его заместитель Альберт Каримов, передает корреспондент URA.RU. Хотя организаторы до последнего ждали самого министра и даже публично анонсировали его присутствие.

Каримов приехал в «Екатеринбург — ЭКСПО» в последний день чемпионата — вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым. Утром площадку также посетил губернатор Евгений Куйвашев, здесь же работал его первый зам Алексей Шмыков и областной замминистра промышленности Игорь Зеленкин. При этом протокольных встреч с кем-то из руководства Свердловской области у Каримова не было, рассказал URA.RU его представитель.

О том, что Алиханова ждут в Екатеринбурге, стало известно 20 июня. В Минпромторге РФ сразу опровергали анонсы организаторов, настаивая, что министр 21 июня будет работать в Москве.

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Вместо главы министерства промышленности и торговли России Антона Алиханова на чемпионат профессионального мастерства AtomSkills прилетел его заместитель Альберт Каримов, передает корреспондент URA.RU. Хотя организаторы до последнего ждали самого министра и даже публично анонсировали его присутствие. Каримов приехал в «Екатеринбург — ЭКСПО» в последний день чемпионата — вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым. Утром площадку также посетил губернатор Евгений Куйвашев, здесь же работал его первый зам Алексей Шмыков и областной замминистра промышленности Игорь Зеленкин. При этом протокольных встреч с кем-то из руководства Свердловской области у Каримова не было, рассказал URA.RU его представитель. О том, что Алиханова ждут в Екатеринбурге, стало известно 20 июня. В Минпромторге РФ сразу опровергали анонсы организаторов, настаивая, что министр 21 июня будет работать в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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