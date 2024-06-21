Новый глава Минпромторга РФ отправил зама в Екатеринбург

Вместо главы министерства промышленности и торговли России Антона Алиханова на чемпионат профессионального мастерства AtomSkills прилетел его заместитель Альберт Каримов, передает корреспондент URA.RU. Хотя организаторы до последнего ждали самого министра и даже публично анонсировали его присутствие.
Каримов приехал в «Екатеринбург — ЭКСПО» в последний день чемпионата — вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым. Утром площадку также посетил губернатор Евгений Куйвашев, здесь же работал его первый зам Алексей Шмыков и областной замминистра промышленности Игорь Зеленкин. При этом протокольных встреч с кем-то из руководства Свердловской области у Каримова не было, рассказал URA.RU его представитель.
О том, что Алиханова ждут в Екатеринбурге, стало известно 20 июня. В Минпромторге РФ сразу опровергали анонсы организаторов, настаивая, что министр 21 июня будет работать в Москве.
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