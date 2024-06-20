В Екатеринбург летит новый глава Минпромторга РФ Алиханов

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Пост в правительстве Антон Алиханов получил в середине мая
Пост в правительстве Антон Алиханов получил в середине мая Фото:

Екатеринбург с рабочим визитом посетит новый глава министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, он примет участие в чемпионате профессионального мастерства, организованном «Росатомом».

«Алиханов посетит AtomSkills-2024 21 июня», — поделился собеседник агентства. Чемпионат стартовал 16 июня в «Екатеринбург-ЭКСПО», 21 июня он завершится. В программе последнего дня указаны два мероприятия: форум об охране труда и встреча Совета юниоров Росатома с гендиректором корпорации Алексеем Лихачевым. 

Алиханов — бывший губернатор Калининградской области — возглавил Минпромторг 15 мая. Ранее этот пост занимал Денис Мантуров, он переведен на пост первого вице-премьера. В пресс-службе Росатома URA.RU не стали комментировать информацию о возможном визите Алиханова в Екатеринбург, заявив, что это полномочия федерального правительства.

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Екатеринбург с рабочим визитом посетит новый глава министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, он примет участие в чемпионате профессионального мастерства, организованном «Росатомом». «Алиханов посетит AtomSkills-2024 21 июня», — поделился собеседник агентства. Чемпионат стартовал 16 июня в «Екатеринбург-ЭКСПО», 21 июня он завершится. В программе последнего дня указаны два мероприятия: форум об охране труда и встреча Совета юниоров Росатома с гендиректором корпорации Алексеем Лихачевым.  Алиханов — бывший губернатор Калининградской области — возглавил Минпромторг 15 мая. Ранее этот пост занимал Денис Мантуров, он переведен на пост первого вице-премьера. В пресс-службе Росатома URA.RU не стали комментировать информацию о возможном визите Алиханова в Екатеринбург, заявив, что это полномочия федерального правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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