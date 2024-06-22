Раздельный отдых может стать ключом к сохранению отношений в паре. Об этом заявил психолог Александр Шахов.
«Чтобы сохранить отношения, нужно периодически расставаться <...> Когда мы вместе, мы „растворяемся“ в других, это называется слиянием у психологов», — заявил Шахов в беседе с «Пятым каналом». По его словам, постоянное совместное времяпрепровождение может привести к потере интереса к партнеру.
По словам психолога, рекомендуется устраивать раздельные отпуска примерно раз в два месяца на два-три дня. Это время помогает каждому из партнеров «соединиться» с собой и избежать привыкания к привычным вещам в отношениях.
Ранее ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» и главная сваха РФ Роза Сябитова сообщила, что главной ошибкой женщин в отношениях является то, что они ждут инициативы от мужчины, но сами не проявляют ее. По ее словам, в таком случае мужчина не придет сам в жизнь девушки.
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