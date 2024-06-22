Психолог озвучил неожиданный секрет счастливых отношений. Видео

Психолог Шахов: раздельный отдых сохраняет в паре интерес друг к другу
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Александр Шахов рекомендует примерно раз в два месяца разъезжаться на два-три дня, жить это время раздельно
Александр Шахов рекомендует примерно раз в два месяца разъезжаться на два-три дня, жить это время раздельно Фото:

Раздельный отдых может стать ключом к сохранению отношений в паре. Об этом заявил психолог Александр Шахов. 

«Чтобы сохранить отношения, нужно периодически расставаться <...> Когда мы вместе, мы „растворяемся“ в других, это называется слиянием у психологов», — заявил Шахов в беседе с «Пятым каналом». По его словам, постоянное совместное времяпрепровождение может привести к потере интереса к партнеру. 

По словам психолога, рекомендуется устраивать раздельные отпуска примерно раз в два месяца на два-три дня. Это время помогает каждому из партнеров «соединиться» с собой и избежать привыкания к привычным вещам в отношениях.

Ранее ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» и главная сваха РФ Роза Сябитова сообщила, что главной ошибкой женщин в отношениях является то, что они ждут инициативы от мужчины, но сами не проявляют ее. По ее словам, в таком случае мужчина не придет сам в жизнь девушки. 

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Раздельный отдых может стать ключом к сохранению отношений в паре. Об этом заявил психолог Александр Шахов.  «Чтобы сохранить отношения, нужно периодически расставаться <...> Когда мы вместе, мы „растворяемся“ в других, это называется слиянием у психологов», — заявил Шахов в беседе с «Пятым каналом». По его словам, постоянное совместное времяпрепровождение может привести к потере интереса к партнеру.  По словам психолога, рекомендуется устраивать раздельные отпуска примерно раз в два месяца на два-три дня. Это время помогает каждому из партнеров «соединиться» с собой и избежать привыкания к привычным вещам в отношениях. Ранее ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» и главная сваха РФ Роза Сябитова сообщила, что главной ошибкой женщин в отношениях является то, что они ждут инициативы от мужчины, но сами не проявляют ее. По ее словам, в таком случае мужчина не придет сам в жизнь девушки. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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