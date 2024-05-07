Роза Сябитова назвала главную ошибку женщин в отношениях с мужчинами

Роза Сябитова: женщины ждут инициативы от мужчин, но не проявляют ее в ответ
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Если женщина не проявляет инициативу в отношениях, то не нужно ждать этого от мужчины, заявила Сябитова Фото:

Ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» и главная сваха РФ Роза Сябитова сообщила, что главной ошибкой женщин в отношениях является то, что они ждут инициативы от мужчины, но сами не проявляют ее. По словам свахи, в таком случае мужчина не придет сам в жизнь девушки и не будут постоянно идти навстречу без ответной инициативы.

«Со временем уходит красота. Строить отношения в 20 куда проще, чем в 35 лет. Это проблема тех женщин, которые ждут инициативы во всем от мужчины, не желая самой вкладываться. <…> И полагаться на то, что придет прекрасный во всех смыслах мужчина, и сделает все сам — глупо и не перспективно», — заявила Сябитова. Об этом она написала в своем telegram-канале.

Сваха отметила, что в таком случае женщина пополняет армию красивых и одиноких, она внушает себе, что вокруг много мужчин, но толку от их интереса нет. Сябитова предупредила, что люди не придут сами в жизнь женщины и не разглядят в ней привлекательного человека. Также они не будут постоянно идти навстречу, если не видят инициативы в ответ.

Ранее Сябитова сообщила, что разведенный мужчина является идеальным вариантом для замужества. По ее словам, такие мужчины уже имеют опыт отношений и у них есть привычка быть женатыми. Кроме того, разведенные быстрее делают предложение руки и сердца.

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Ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» и главная сваха РФ Роза Сябитова сообщила, что главной ошибкой женщин в отношениях является то, что они ждут инициативы от мужчины, но сами не проявляют ее. По словам свахи, в таком случае мужчина не придет сам в жизнь девушки и не будут постоянно идти навстречу без ответной инициативы. «Со временем уходит красота. Строить отношения в 20 куда проще, чем в 35 лет. Это проблема тех женщин, которые ждут инициативы во всем от мужчины, не желая самой вкладываться. <…> И полагаться на то, что придет прекрасный во всех смыслах мужчина, и сделает все сам — глупо и не перспективно», — заявила Сябитова. Об этом она написала в своем telegram-канале. Сваха отметила, что в таком случае женщина пополняет армию красивых и одиноких, она внушает себе, что вокруг много мужчин, но толку от их интереса нет. Сябитова предупредила, что люди не придут сами в жизнь женщины и не разглядят в ней привлекательного человека. Также они не будут постоянно идти навстречу, если не видят инициативы в ответ. Ранее Сябитова сообщила, что разведенный мужчина является идеальным вариантом для замужества. По ее словам, такие мужчины уже имеют опыт отношений и у них есть привычка быть женатыми. Кроме того, разведенные быстрее делают предложение руки и сердца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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