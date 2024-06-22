В Польше пожаловалась на тяжелую ночь из-за России

Польская авиация была поднята в небо в ответ на усиление действий России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование ВС Польши. Там назвали прошедшую ночь как напряженную для всей системы противовоздушной обороны страны.
«Это была очень напряженная ночь для всей противовоздушной обороны Польши», — сообщило польское командование. Заявление опубликовано в соцсети X.
В связи с активизацией польских и союзных воздушных сил жители юго-восточной части Польши могли заметить повышенный уровень шума. Через несколько часов после начала операции самолеты вернулись на авиабазы.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в результате удара по Грибовке Одесской области было уничтожено около 200 военных ВСУ, среди которых были иностранные инструкторы, передает деловое издание «Взгляд». По его словам, также прогремел взрыв в районе аэропорта в Луцке Волынской области на западе Украины, сообщает RT.
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