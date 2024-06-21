В Перми загорелся пассажирский автобус

Водитель автобуса в Перми сумел самостоятельно потушить возгорание (архивное фото)
На остановке в Перми 22 июня произошло возгорание в маршрутном автобусе. Об этом сообщили очевидцы.
«Пассажирский автобус 77К загорелся на остановке „Площадь восстания“. Водителю удалось потушить возгорание, никто не пострадал», — передает «Комсомольская правда — Прикамье» со ссылкой на очевидцев.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в минтранс Пермского края по теме публикации. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!