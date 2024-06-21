21 июня 2024

В Перми загорелся пассажирский автобус

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Водитель автобуса в Перми сумел самостоятельно потушить возгорание (архивное фото)
Водитель автобуса в Перми сумел самостоятельно потушить возгорание (архивное фото) Фото:

На остановке в Перми 22 июня произошло возгорание в маршрутном автобусе. Об этом сообщили очевидцы.

«Пассажирский автобус 77К загорелся на остановке „Площадь восстания“. Водителю удалось потушить возгорание, никто не пострадал», — передает «Комсомольская правда — Прикамье» со ссылкой на очевидцев.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в минтранс Пермского края по теме публикации. Ответ ожидается.

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На остановке в Перми 22 июня произошло возгорание в маршрутном автобусе. Об этом сообщили очевидцы. «Пассажирский автобус 77К загорелся на остановке „Площадь восстания“. Водителю удалось потушить возгорание, никто не пострадал», — передает «Комсомольская правда — Прикамье» со ссылкой на очевидцев. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в минтранс Пермского края по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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