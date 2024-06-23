Управлению капстроительства Челябинска добавят полномочий

Управление капитального строительства мэрии Челябинска будет контролировать качество капремонта многоквартирных домов. Проект такого решения 24 июня внесен на ближайшее заседание гордумы.
«Управление капитального строительства организует участие в проверке соответствия выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Управление капитального строительства готовит заключение о результатах проведенного контроля», — говорится в проекте документа.
После проверки управление капстроительства передает заключение управление ЖКХ. На основании заключения это управление подписывает акт приемки выполненных работ. Ранее функция проверки качества работ и подписания акта приемки была закреплена единолично за регоператором капремонта.
Заседание гордумы, на котором планируется добавить полномочий управлению капстроительства, состоится 25 июня. Всего депутаты рассмотрят 24 вопроса.
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