23 июня 2024

Управлению капстроительства Челябинска добавят полномочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Управление капстроительства Челябинска будет контролировать качество капремонта домов
Управление капстроительства Челябинска будет контролировать качество капремонта домов Фото:

Управление капитального строительства мэрии Челябинска будет контролировать качество капремонта многоквартирных домов. Проект такого решения 24 июня внесен на ближайшее заседание гордумы.

«Управление капитального строительства организует участие в проверке соответствия выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Управление капитального строительства готовит заключение о результатах проведенного контроля», — говорится в проекте документа.

После проверки управление капстроительства передает заключение управление ЖКХ. На основании заключения это управление подписывает акт приемки выполненных работ. Ранее функция проверки качества работ и подписания акта приемки была закреплена единолично за регоператором капремонта.

Заседание гордумы, на котором планируется добавить полномочий управлению капстроительства, состоится 25 июня. Всего депутаты рассмотрят 24 вопроса.

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Управление капитального строительства мэрии Челябинска будет контролировать качество капремонта многоквартирных домов. Проект такого решения 24 июня внесен на ближайшее заседание гордумы. «Управление капитального строительства организует участие в проверке соответствия выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Управление капитального строительства готовит заключение о результатах проведенного контроля», — говорится в проекте документа. После проверки управление капстроительства передает заключение управление ЖКХ. На основании заключения это управление подписывает акт приемки выполненных работ. Ранее функция проверки качества работ и подписания акта приемки была закреплена единолично за регоператором капремонта. Заседание гордумы, на котором планируется добавить полномочий управлению капстроительства, состоится 25 июня. Всего депутаты рассмотрят 24 вопроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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