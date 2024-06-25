25 июня 2024

Лавров заявил, что БРИКС приостанавливает расширение

© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров рассказал о дальнейших перспективах развития БРИКС
Лавров рассказал о дальнейших перспективах развития БРИКС Фото:

Страны БРИКС приняли решение о паузе в расширении своего состава, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это заявление было сделано в ходе встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.

«Подавляющим большинством голосов в „десятке“ решено взять паузу с новыми членами, чтобы „переварить“ вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», — отметил Лавров, слова которого приводит РИА Новости. Он также добавил, что ведется работа над созданием категорий стран-партнеров, которые будут предшествовать полному членству в БРИКС.

Россия, занявшая на текущий год пост председателя БРИКС, стала свидетелем значительного расширения альянса. Теперь к пяти основателям — России, Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР — присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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Страны БРИКС приняли решение о паузе в расширении своего состава, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это заявление было сделано в ходе встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой. «Подавляющим большинством голосов в „десятке“ решено взять паузу с новыми членами, чтобы „переварить“ вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», — отметил Лавров, слова которого приводит РИА Новости. Он также добавил, что ведется работа над созданием категорий стран-партнеров, которые будут предшествовать полному членству в БРИКС. Россия, занявшая на текущий год пост председателя БРИКС, стала свидетелем значительного расширения альянса. Теперь к пяти основателям — России, Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР — присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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