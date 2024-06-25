Мэру Челябинска Наталье Котовой показали, как будет выглядеть новая территория у ТРК «Родник»

Мэр Челябинска Наталья Котова проверила работы у торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Родник». По проекту, благоустроят не только новую территорию, так называемый треугольник, но и построят пешеходный переход через железную дорогу, сообщили в мэрии.
«Предусмотрено благоустройство территории в районе улиц Северо-Крымской и Труда. Таким образом благоустроят не только треугольник у Родника, но и построят пешеходный переход через железную дорогу. Работы идут по программе „Формирование комфортной городской среды“. Территорию определили сами жители на голосовании», — рассказали в мэрии.
Благоустройством территории у ТРК «Родник» занимается компания-подрядчик «Строймиг». На данный момент на территории ТРК «Родник» идет благоустройство сквера рядом с остановкой общественного транспорта.
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