25 июня 2024

Мэру Челябинска Наталье Котовой показали, как будет выглядеть новая территория у ТРК «Родник»

В Челябинске построят пешеходный переход через железную дорогу у с ТРК «Родник»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава города оценила ход работ у ТРК "Родник", которые завершатся к концу августа 2024 года
Глава города оценила ход работ у ТРК "Родник", которые завершатся к концу августа 2024 года Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова проверила работы у торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Родник». По проекту, благоустроят не только новую территорию, так называемый треугольник, но и построят пешеходный переход через железную дорогу, сообщили в мэрии.

«Предусмотрено благоустройство территории в районе улиц Северо-Крымской и Труда. Таким образом благоустроят не только треугольник у Родника, но и построят пешеходный переход через железную дорогу. Работы идут по программе „Формирование комфортной городской среды“. Территорию определили сами жители на голосовании», — рассказали в мэрии.

Благоустройством территории у ТРК «Родник» занимается компания-подрядчик «Строймиг». На данный момент на территории ТРК «Родник» идет благоустройство сквера рядом с остановкой общественного транспорта.

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Мэр Челябинска Наталья Котова проверила работы у торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Родник». По проекту, благоустроят не только новую территорию, так называемый треугольник, но и построят пешеходный переход через железную дорогу, сообщили в мэрии. «Предусмотрено благоустройство территории в районе улиц Северо-Крымской и Труда. Таким образом благоустроят не только треугольник у Родника, но и построят пешеходный переход через железную дорогу. Работы идут по программе „Формирование комфортной городской среды“. Территорию определили сами жители на голосовании», — рассказали в мэрии. Благоустройством территории у ТРК «Родник» занимается компания-подрядчик «Строймиг». На данный момент на территории ТРК «Родник» идет благоустройство сквера рядом с остановкой общественного транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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