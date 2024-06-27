Названа средняя стоимость нарядов школьников на выпускной

Средняя стоимость женского наряда на выпускной в 2024 году составила 11 тысяч рублей, а мужского — 10 тысяч. Такие выводы следуют из анализа «Чек Индекса».
«На наряд выпускницы в среднем потратили около 11 тысяч рублей, в эту сумму входит покупка платья и туфель. Услуги салона красоты обходятся еще в среднем в 1,5 тысяч рублей. … Мужской образ обошелся в среднем в 10 тысяч рублей. В эту сумму входит покупка костюма, белой рубашки и туфель», — рассказали эксперты «Известиям».
При этом, за первые три недели июня 2024 года вечерних женских платьев было куплено на 7% больше, чем в прошлом году, а мужских костюмов на 5% больше. Всего выпускников 9-х и 11-х классов, по сравнению с 2023 годом, стало больше на 3-5%.
Аналитики подсчитали стоимость выпускного для школьников в 2024 году. В индекс вошли: праздничный стол, наряд для юноши и девушки, украшения, букет и фотоальбом. Средняя стоимость праздничного стола на одного человека составит 2,6 тысячи рублей, передает RT.
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