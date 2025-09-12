Учителям предложили выдавать бесплатное жилье при одном условии

Учителя, посвятившие школе более четверти века, должны иметь право на бесплатное жилье. Об этом сообщил замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб. По его словам, решение жилищного вопроса для педагогов с большим стажем может стать эффективной мерой поддержки.
«Я думаю, что среди педагогов остро стоит жилищный вопрос. Считаю, что тем, кто проработал в школе более 25 лет, можно безвозмездно выделять жилье», — отметил Гриб в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что вопросы о конкретном стаже, необходимом для получения такой льготы, могут обсуждаться отдельно.
Замсекретаря ОП отметил, срок работы, необходимый для получения квартиры, может быть предметом диалога. При этом Гриб подчеркнул, что сама мера по обеспечению жильем способствует повышению статуса и престижа профессии педагога.
Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с инициативой ввести прогрессивную систему оплаты труда для учителей, которые трудятся на полторы или две ставки. Миронов отметил, что в образовательных учреждениях страны наблюдается нехватка нескольких сотен тысяч педагогов, что, по его словам, связано прежде всего с чрезмерной нагрузкой и недостаточным уровнем заработной платы, передает 360.ru.
