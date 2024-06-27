27 июня 2024

В Челябинске на две недели перекроют перекресток в центре города. Карта

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Замена трубопровода в Северном поселке по ул. Правды. Курган , проезд закрыт, кирпич
Ограничения продлятся до 11 июля 23:00 Фото:

В Челябинске из-за ремонта трамвайных путей с 28 июня ограничат движение на проспекте Ленина на пересечении с улицей Цвиллинга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинска.

«В связи с капремонтом трамвайных путей с 23:00 28 июня будет ограничено движение по проспекту Ленина на пересечении с улицей Цвиллинга. Также будет прекращено движение трамваев от улицы Маркса до железнодорожного вокзала», — уточнили в ГАИ.

Водителей попросили заранее планировать свой маршрут. Ограничения продлятся до 23:00 11 июля.

Пересечение проспекта Ленина и улицы Цвиллинга будет закрыто до 11 июля
Пересечение проспекта Ленина и улицы Цвиллинга будет закрыто до 11 июля

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В Челябинске из-за ремонта трамвайных путей с 28 июня ограничат движение на проспекте Ленина на пересечении с улицей Цвиллинга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинска. «В связи с капремонтом трамвайных путей с 23:00 28 июня будет ограничено движение по проспекту Ленина на пересечении с улицей Цвиллинга. Также будет прекращено движение трамваев от улицы Маркса до железнодорожного вокзала», — уточнили в ГАИ. Водителей попросили заранее планировать свой маршрут. Ограничения продлятся до 23:00 11 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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