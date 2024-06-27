Ограничения продлятся до 11 июля 23:00
В Челябинске из-за ремонта трамвайных путей с 28 июня ограничат движение на проспекте Ленина на пересечении с улицей Цвиллинга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинска.
«В связи с капремонтом трамвайных путей с 23:00 28 июня будет ограничено движение по проспекту Ленина на пересечении с улицей Цвиллинга. Также будет прекращено движение трамваев от улицы Маркса до железнодорожного вокзала», — уточнили в ГАИ.
Водителей попросили заранее планировать свой маршрут. Ограничения продлятся до 23:00 11 июля.
Пересечение проспекта Ленина и улицы Цвиллинга будет закрыто до 11 июля
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