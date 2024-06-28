Рэпер Жиган споет в Свердловской области на экстрим-шоу силачей

28 июня 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Рома Жиган исполнит на Кубке патриотические песни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) готовятся к проведению Кубка Урала Strongman — соревнованиям по силовому экстриму, в которых примут участие спортсмены из нескольких регионов. Судить и вести мероприятие будут звездные силачи — Михаил Шивляков и Михаил Паллер, а развлекать гостей — рэпер Рома Жиган. Подробности URA.RU рассказал соорганизатор мероприятия Никита Рыбаков. «Приедут спортсмены не только из Свердловской, но и из Челябинской, Оренбургской областей и Пермского края. Силачи продемонстрируют тягу грузовиков за канат, переброс тракторной покрышки и становую тягу с „Аполлоном Акселя“ (специальный снаряд в виде штанги с грифом большого диаметра — прим. URA.RU)», — сказал Рыбаков. Он добавил, что Кубок проходит при поддержке администрации города. Мероприятие состоится 29 июня на городской площади в 17.30. Звездные гости — Шивляков и Паллер — известны не только в России, но и за ее пределами. Так, Шивлякова называют сильнейшим человеком планеты. Он является обладателем мирового рекорда в буксировке 18-тонного трактора на расстояние 6,1 метра. Паллер в 2019 году совместно еще с двумя спортсменами установил мировой рекорд по буксировке железнодорожного состава весом 1092 тонны на расстояние 9 метров 10 см. Об этом достижении было доложено лично президенту Владимиру Путину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Камышлове (Свердловская область) готовятся к проведению Кубка Урала Strongman — соревнованиям по силовому экстриму, в которых примут участие спортсмены из нескольких регионов. Судить и вести мероприятие будут звездные силачи — Михаил Шивляков и Михаил Паллер, а развлекать гостей — рэпер Рома Жиган. Подробности URA.RU рассказал соорганизатор мероприятия Никита Рыбаков. «Приедут спортсмены не только из Свердловской, но и из Челябинской, Оренбургской областей и Пермского края. Силачи продемонстрируют тягу грузовиков за канат, переброс тракторной покрышки и становую тягу с „Аполлоном Акселя“ (специальный снаряд в виде штанги с грифом большого диаметра — прим. URA.RU)», — сказал Рыбаков. Он добавил, что Кубок проходит при поддержке администрации города. Мероприятие состоится 29 июня на городской площади в 17.30. Звездные гости — Шивляков и Паллер — известны не только в России, но и за ее пределами. Так, Шивлякова называют сильнейшим человеком планеты. Он является обладателем мирового рекорда в буксировке 18-тонного трактора на расстояние 6,1 метра. Паллер в 2019 году совместно еще с двумя спортсменами установил мировой рекорд по буксировке железнодорожного состава весом 1092 тонны на расстояние 9 метров 10 см. Об этом достижении было доложено лично президенту Владимиру Путину.