Нелегальные гонщики из ХМАО и ЯНАО хотят устроить сходку в Тюменской области

В начале августа на территории Тюменской области пройдет съезд нелегальных гонщиков из ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU рассказал один из участников мероприятия. По его словам, любители нелегальных гонок планируют организовать встречу недалеко от одного из крупных городов региона.
«Сходка станет главным летним мероприятием года. В рамках встречи будут организованы заезды и вечеринка под открытым небом. Проведение съезда ни с кем не согласовывали, поэтому точное место и время его проведения держится в секрете. Это, так сказать, не совсем легальная тема», — рассказал собеседник URA.RU.
Он добавил, что в съезде планируют принять участие около 100 человек. «Это любители быстрой езды из ХМАО и ЯНАО. Будет очень много „ВАЗоводов“. Может быть, подключатся мотоциклисты. В любом случае будет весело и громко», — добавил источник URA.RU.
Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области появятся спецотряды силовиков для борьбы с байкерами.
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