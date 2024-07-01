Нелегальные гонщики из ХМАО и ЯНАО хотят устроить сходку в Тюменской области

В Тюменской области соберутся любители нелегальных гонок из ХМАО и ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Любители нелегальных гонок проведут летнюю встречу в Тюменской области
Любители нелегальных гонок проведут летнюю встречу в Тюменской области Фото:

В начале августа на территории Тюменской области пройдет съезд нелегальных гонщиков из ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU рассказал один из участников мероприятия. По его словам, любители нелегальных гонок планируют организовать встречу недалеко от одного из крупных городов региона.

«Сходка станет главным летним мероприятием года. В рамках встречи будут организованы заезды и вечеринка под открытым небом. Проведение съезда ни с кем не согласовывали, поэтому точное место и время его проведения держится в секрете. Это, так сказать, не совсем легальная тема», — рассказал собеседник URA.RU.

Он добавил, что в съезде планируют принять участие около 100 человек. «Это любители быстрой езды из ХМАО и ЯНАО. Будет очень много „ВАЗоводов“. Может быть, подключатся мотоциклисты. В любом случае будет весело и громко», — добавил источник URA.RU.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области появятся спецотряды силовиков для борьбы с байкерами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В начале августа на территории Тюменской области пройдет съезд нелегальных гонщиков из ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU рассказал один из участников мероприятия. По его словам, любители нелегальных гонок планируют организовать встречу недалеко от одного из крупных городов региона. «Сходка станет главным летним мероприятием года. В рамках встречи будут организованы заезды и вечеринка под открытым небом. Проведение съезда ни с кем не согласовывали, поэтому точное место и время его проведения держится в секрете. Это, так сказать, не совсем легальная тема», — рассказал собеседник URA.RU. Он добавил, что в съезде планируют принять участие около 100 человек. «Это любители быстрой езды из ХМАО и ЯНАО. Будет очень много „ВАЗоводов“. Может быть, подключатся мотоциклисты. В любом случае будет весело и громко», — добавил источник URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области появятся спецотряды силовиков для борьбы с байкерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...