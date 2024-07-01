NV: Зеленский недоволен работой главкома ВСУ Сырского из-за наступления РФ

01 июля 2024 в 21:29 Размер текста - 17 +

Зеленский не доверяет Сырскому из-за наступления РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский недоволен главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским из-за неудачной подготовки к наступлению России в Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание NV со ссылкой на анонимный источник из офиса Зеленского. «Недовольство ОП [офиса президента] и главы государства связаны, по словам этого источника, как с неудачной подготовкой к наступлению россиян на Харьковщине, так и с рядом других вопросов», — сообщает издание со ссылкой на собственный источник. При этом источник считает, что в ближайшее время главнокомандующего ВСУ вряд ли снимут с должности. Еще 19 мая депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскритиковала Сырского за назначение командующих, которые провалили оборону под Харьковом. Также она назвала преступником главу Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля. Она утверждает, что из-за его действий произошел прорыв российских сил около Торецка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским из-за неудачной подготовки к наступлению России в Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание NV со ссылкой на анонимный источник из офиса Зеленского. «Недовольство ОП [офиса президента] и главы государства связаны, по словам этого источника, как с неудачной подготовкой к наступлению россиян на Харьковщине, так и с рядом других вопросов», — сообщает издание со ссылкой на собственный источник. При этом источник считает, что в ближайшее время главнокомандующего ВСУ вряд ли снимут с должности. Еще 19 мая депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскритиковала Сырского за назначение командующих, которые провалили оборону под Харьковом. Также она назвала преступником главу Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля. Она утверждает, что из-за его действий произошел прорыв российских сил около Торецка.