Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая выступила с обвинениями в адрес генерал-лейтенанта Юрия Содоля, командующего восточным фронтом Вооруженных сил Украины. Она утверждает, что из-за его действий произошел прорыв российских сил около Торецка. При этом она заподозрила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он является пособником Содоля.
«За сутки до возможного прорыва Содоль снимает с места бригаду и заводит подразделение, которое уже понесло расходы и имеет пониженную боеспособность», — написала Безуглая в своем telegram-канале. Она также указала на отсутствие должной подготовки фортификационных сооружений со стороны ВСУ в районе потерянных позиций.
Она также выразила подозрения в адрес командующего восточным фронтом в работе на Россию. Безуглая упрекнула Сырского в недостаточном контроле за обстановкой и в сговоре с Содолем.
Ранее подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районе Торецка. Они также отпразили пять контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады, передает RT.
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