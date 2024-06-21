В Раде обвинили украинских генералов в прорыве российских войск

Депутат Рады Безуглая обвинила главкома ВСУ Сырского в неудачах на фронте
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Александра Сырского обвинили в неудачах ВСУ на фронте
Александра Сырского обвинили в неудачах ВСУ на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая выступила с обвинениями в адрес генерал-лейтенанта Юрия Содоля, командующего восточным фронтом Вооруженных сил Украины. Она утверждает, что из-за его действий произошел прорыв российских сил около Торецка. При этом она заподозрила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он является пособником Содоля. 

«За сутки до возможного прорыва Содоль снимает с места бригаду и заводит подразделение, которое уже понесло расходы и имеет пониженную боеспособность», — написала Безуглая в своем telegram-канале. Она также указала на отсутствие должной подготовки фортификационных сооружений со стороны ВСУ в районе потерянных позиций. 

Она также выразила подозрения в адрес командующего восточным фронтом в работе на Россию. Безуглая упрекнула Сырского в недостаточном контроле за обстановкой и в сговоре с Содолем.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районе Торецка. Они также отпразили пять контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады, передает RT

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Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая выступила с обвинениями в адрес генерал-лейтенанта Юрия Содоля, командующего восточным фронтом Вооруженных сил Украины. Она утверждает, что из-за его действий произошел прорыв российских сил около Торецка. При этом она заподозрила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он является пособником Содоля.  «За сутки до возможного прорыва Содоль снимает с места бригаду и заводит подразделение, которое уже понесло расходы и имеет пониженную боеспособность», — написала Безуглая в своем telegram-канале. Она также указала на отсутствие должной подготовки фортификационных сооружений со стороны ВСУ в районе потерянных позиций.  Она также выразила подозрения в адрес командующего восточным фронтом в работе на Россию. Безуглая упрекнула Сырского в недостаточном контроле за обстановкой и в сговоре с Содолем. Ранее подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районе Торецка. Они также отпразили пять контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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