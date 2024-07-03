Что известно о ДТП с российскими туристами в Турции. Фото, видео

В Анталии во время ДТП пострадали 16 россиян и четверо белорусов

03 июля 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Пострадавшие в ДТП в Турции были отправлены в больницы с ранениями различной степени тяжести Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Анталии мидибус (вид одноэтажного автобуса — прим. URA.RU) во время пути в аэропорт врезалось в стальные заграждения на дороге, транспортное средство выбросило на боковую дорогу. В результате ДТП пострадало 16 россиян и четверо белорусов. URA.RU приводит все известные к этому часу новости об аварии в Турции. Как произошло ДТП По пути из Алании в аэропорт Антальи произошла серьезная авария с участием мидибуса, перевозившего российских и белорусских туристов. Транспортное средство врезалось в стальные заграждения на подъезде к развязке моста автовокзала Соргун на кольцевой дороге Манавгата. От сильного удара автобус был выброшен на боковую дорогу, и его повреждения настолько серьезны, что транспортное средство признано подлежащим утилизации. Турецкая полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия. На место ДТП немедленно были направлены службы скорой помощи. Фото: Nehir Haber / nehir.net Фото: Nehir Haber / nehir.net Раненные и погибшие во время аварии В мидибусе находились 25 туристов: 18 из Российской Федерации и 7 из Республики Беларусь. Всего 20 человек были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести, некоторые из пострадавших уже выписаны после получения необходимой помощи. Из россиян пострадало 16 человек, белорусов — четыре. Источник РЕН ТВ сообщил, что раненые граждане РФ находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Также в результате аварии погиб водитель автобуса. Граждане Белоруссии, пострадавшие в ДТП в Турции, пока не обращались за помощью в посольство своей страны, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Белоруссии. При этом дипломатическое представительство поддерживает связь с правоохранительными органами Антальи и выразило готовность оказать пострадавшим всестороннее консульско-правовое содействие при необходимости. Фото: Nehir Haber / nehir.net Реакция туроператоров После трагического инцидента с мидибусом в Турции, страховая компания «Ингосстрах» и представители туроператора активно оказывают поддержку пострадавшим туристам. Согласно информации от туроператора, пятеро пассажиров, не получивших травмы, среди которых трое граждан Беларуси и двое граждан России, смогли своевременно вылететь домой согласно запланированным рейсам. Для остальных пострадавших, страховая компания предоставит компенсацию за проживание до момента возвращения на родину, а туроператор поможет с организацией альтернативных вариантов вылета. Фото: Nehir Haber / nehir.net Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Анталии мидибус (вид одноэтажного автобуса — прим. URA.RU) во время пути в аэропорт врезалось в стальные заграждения на дороге, транспортное средство выбросило на боковую дорогу. В результате ДТП пострадало 16 россиян и четверо белорусов. URA.RU приводит все известные к этому часу новости об аварии в Турции. По пути из Алании в аэропорт Антальи произошла серьезная авария с участием мидибуса, перевозившего российских и белорусских туристов. Транспортное средство врезалось в стальные заграждения на подъезде к развязке моста автовокзала Соргун на кольцевой дороге Манавгата. От сильного удара автобус был выброшен на боковую дорогу, и его повреждения настолько серьезны, что транспортное средство признано подлежащим утилизации. Турецкая полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия. На место ДТП немедленно были направлены службы скорой помощи. В мидибусе находились 25 туристов: 18 из Российской Федерации и 7 из Республики Беларусь. Всего 20 человек были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести, некоторые из пострадавших уже выписаны после получения необходимой помощи. Из россиян пострадало 16 человек, белорусов — четыре. Источник РЕН ТВ сообщил, что раненые граждане РФ находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Также в результате аварии погиб водитель автобуса. Граждане Белоруссии, пострадавшие в ДТП в Турции, пока не обращались за помощью в посольство своей страны, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Белоруссии. При этом дипломатическое представительство поддерживает связь с правоохранительными органами Антальи и выразило готовность оказать пострадавшим всестороннее консульско-правовое содействие при необходимости. После трагического инцидента с мидибусом в Турции, страховая компания «Ингосстрах» и представители туроператора активно оказывают поддержку пострадавшим туристам. Согласно информации от туроператора, пятеро пассажиров, не получивших травмы, среди которых трое граждан Беларуси и двое граждан России, смогли своевременно вылететь домой согласно запланированным рейсам. Для остальных пострадавших, страховая компания предоставит компенсацию за проживание до момента возвращения на родину, а туроператор поможет с организацией альтернативных вариантов вылета.