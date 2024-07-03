Челябинский губернатор Текслер в Москве поделился опытом показов моды в Париже

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 3 июля на форуме «Российская креативная неделя» в Москве поделился опытом развития креативных индустрий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«У нас активно развивается индустрия моды. В ходе проведения в Челябинске „Российской креативной недели — Урал“ родилась идея провести показ моды в селе Париж Челябинской области. Здесь ежегодно проходит Парижский полумарафон. Мы практически за месяц организовали событие, в котором приняли участие в основном наши челябинские дизайнеры. Будем это направление развивать. Следующее такое мероприятие проведем с чуть большим размахом, привлекая модельеров из других регионов. Мероприятие будет регулярным. Всем, кому интересна мода, смогут приехать в наш маленький Париж», — сообщил Текслер.
Как руководитель комиссии Госсовета «Экономика и финансы» Текслер отметил, что одна из главных задач в развитии креативных индустрий — вовлечение в этот процесс большего количества регионов. Он напомнил, что в новом «майском» указе президента Владимира Путина развитие креативных индустрий названо одной из задач для достижения устойчивой и динамичной экономики.
Текслер добавил, что креативные индустрии должны расти быстрее, чем остальная экономика. Во многих регионах уже есть наработанные практики, которые необходимо распространять и внедрять их в других регионах, как и показатели эффективности.
Креативные индустрии — это сектор экономики, связанный с интеллектуальной деятельностью, развивающийся преимущественно на идеях и технологиях. К креативным индустриям относят научно-исследовательскую деятельность, дизайн, телевидение, музыку, моду, архитектуру, разработку программного обеспечения и другие виды деятельности. Главная особенность креативных индустрий — сочетание творческого компонента и высоких технологий.
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