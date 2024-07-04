В мире В ШОС назначили нового генсека Экс-министра обороны Казахстана Ермекбаева назначили новым генсеком ШОС 04 июля 2024 в 15:34 Размер текста - 17 + Новым генсеком ШОС назначен Нурлан Ермекбаев Фото: Екатерина Лазарева Новым генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) назначен экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Об этом сообщает «Казинформ». «Новым генсеком ШОС назначен экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев», — передает агентство. Он сменит на данной должности Чжан Мина. До этого Ермекбаев занимал должность заместителя генсека ШОС. Саммит ШОС проходит в Астане 3—4 июля. В ходе мероприятия российский президент обсудил ряд актуальных вопросов с лидерами стран, также в ШОС был принят новый член — республика Беларусь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новым генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) назначен экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Об этом сообщает «Казинформ». «Новым генсеком ШОС назначен экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев», — передает агентство. Он сменит на данной должности Чжан Мина. До этого Ермекбаев занимал должность заместителя генсека ШОС. Саммит ШОС проходит в Астане 3—4 июля. В ходе мероприятия российский президент обсудил ряд актуальных вопросов с лидерами стран, также в ШОС был принят новый член — республика Беларусь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям