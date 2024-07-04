В ШОС назначили нового генсека

Новым генсеком ШОС назначен Нурлан Ермекбаев
Новым генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) назначен экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Об этом сообщает «Казинформ».
«Новым генсеком ШОС назначен экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев», — передает агентство. Он сменит на данной должности Чжан Мина. До этого Ермекбаев занимал должность заместителя генсека ШОС.
Саммит ШОС проходит в Астане 3—4 июля. В ходе мероприятия российский президент обсудил ряд актуальных вопросов с лидерами стран, также в ШОС был принят новый член — республика Беларусь.
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