В ШОС назначили нового генсека

Экс-министра обороны Казахстана Ермекбаева назначили новым генсеком ШОС
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Флаги стран участниц ШОС 2024. Астана
Новым генсеком ШОС назначен Нурлан Ермекбаев Фото:

Новым генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) назначен экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Об этом сообщает «Казинформ».

«Новым генсеком ШОС назначен экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев», — передает агентство. Он сменит на данной должности Чжан Мина. До этого Ермекбаев занимал должность заместителя генсека ШОС.

Саммит ШОС проходит в Астане 3—4 июля. В ходе мероприятия российский президент обсудил ряд актуальных вопросов с лидерами стран, также в ШОС был принят новый член — республика Беларусь.

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Новым генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) назначен экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Об этом сообщает «Казинформ». «Новым генсеком ШОС назначен экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев», — передает агентство. Он сменит на данной должности Чжан Мина. До этого Ермекбаев занимал должность заместителя генсека ШОС. Саммит ШОС проходит в Астане 3—4 июля. В ходе мероприятия российский президент обсудил ряд актуальных вопросов с лидерами стран, также в ШОС был принят новый член — республика Беларусь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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