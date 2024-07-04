В Свердловской области мясную фабрику продают за 500 миллионов

В Свердловской области продают мясоперерабатывающий комплекс за 500 миллионов

05 июля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Завод способен перерабатывать 70 тонн мяса в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) по адресу улица Краснознаменная, 75 продают мясоперерабатывающий комплекс за 500 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито Недвижимости». «Минимальные инвестиции для запуска своего производства, комплекс построен под мясоперерабатывающий комбинат, при этом возможно трансформировать под иные виды деятельности», — уточняет продавец в объявлении. На предприятии можно объединить цеха по производству колбасных изделий, консервов, заморозки, полуфабрикатов и других продуктов из мяса. Мощности завода позволяют перерабатывать до 70 тонн сырья в сутки. На площади 40 тысяч квадратных метров находятся 28 помещений, часть из них сдана в аренду и, по словам продавца, приносит регулярный доход. Будущий владелец комплекса сможет поставлять мясо и мясопродукты в Свердловскую область, ХМАО и Пермский край. Участок огорожен и охраняется. Территория 15 гектаров оборудована складскими помещениями, автомойкой и другими хозяйственными постройками. Вид сверху на производство Avito Цех с тушами Avito Техническое помещение Avito Вид на внутренний двор предприятия Avito Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) по адресу улица Краснознаменная, 75 продают мясоперерабатывающий комплекс за 500 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито Недвижимости». «Минимальные инвестиции для запуска своего производства, комплекс построен под мясоперерабатывающий комбинат, при этом возможно трансформировать под иные виды деятельности», — уточняет продавец в объявлении. На предприятии можно объединить цеха по производству колбасных изделий, консервов, заморозки, полуфабрикатов и других продуктов из мяса. Мощности завода позволяют перерабатывать до 70 тонн сырья в сутки. На площади 40 тысяч квадратных метров находятся 28 помещений, часть из них сдана в аренду и, по словам продавца, приносит регулярный доход. Будущий владелец комплекса сможет поставлять мясо и мясопродукты в Свердловскую область, ХМАО и Пермский край. Участок огорожен и охраняется. Территория 15 гектаров оборудована складскими помещениями, автомойкой и другими хозяйственными постройками.