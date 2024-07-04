04 июля 2024

В Свердловской области мясную фабрику продают за 500 миллионов

В Свердловской области продают мясоперерабатывающий комплекс за 500 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый логистический центр ООО «Ариант». Челябинск, колбаса, свинина, ариант, мясо, продукция ариант
Завод способен перерабатывать 70 тонн мяса в сутки Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) по адресу улица Краснознаменная, 75 продают мясоперерабатывающий комплекс за 500 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито Недвижимости».

«Минимальные инвестиции для запуска своего производства, комплекс построен под мясоперерабатывающий комбинат, при этом возможно трансформировать под иные виды деятельности», — уточняет продавец в объявлении. На предприятии можно объединить цеха по производству колбасных изделий, консервов, заморозки, полуфабрикатов и других продуктов из мяса. Мощности завода позволяют перерабатывать до 70 тонн сырья в сутки.

На площади 40 тысяч квадратных метров находятся 28 помещений, часть из них сдана в аренду и, по словам продавца, приносит регулярный доход. Будущий владелец комплекса сможет поставлять мясо и мясопродукты в Свердловскую область, ХМАО и Пермский край. Участок огорожен и охраняется. Территория 15 гектаров оборудована складскими помещениями, автомойкой и другими хозяйственными постройками.

Вид сверху на производство
Вид сверху на производство
Цех с тушами
Цех с тушами
Техническое помещение
Техническое помещение
Вид на внутренний двор предприятия
Вид на внутренний двор предприятия

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) по адресу улица Краснознаменная, 75 продают мясоперерабатывающий комплекс за 500 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито Недвижимости». «Минимальные инвестиции для запуска своего производства, комплекс построен под мясоперерабатывающий комбинат, при этом возможно трансформировать под иные виды деятельности», — уточняет продавец в объявлении. На предприятии можно объединить цеха по производству колбасных изделий, консервов, заморозки, полуфабрикатов и других продуктов из мяса. Мощности завода позволяют перерабатывать до 70 тонн сырья в сутки. На площади 40 тысяч квадратных метров находятся 28 помещений, часть из них сдана в аренду и, по словам продавца, приносит регулярный доход. Будущий владелец комплекса сможет поставлять мясо и мясопродукты в Свердловскую область, ХМАО и Пермский край. Участок огорожен и охраняется. Территория 15 гектаров оборудована складскими помещениями, автомойкой и другими хозяйственными постройками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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