04 июля 2024

Дорогу на закрытой из-за метротрама улице Овчинникова в Челябинске сдадут 9 июля

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Улицу Овчинникова перекрыли из-за строительства метротрамвая
Улицу Овчинникова перекрыли из-за строительства метротрамвая Фото:

Временную дорогу на закрытой для движения из-за строительства метротрама улице Овчинникова в Челябинске сдадут 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндорстроя.

«Продолжаются работы по переустройству кабельной канализации связи для выноса ее из-под стартового котлована объекта метротрамвая и строительству временной дороги. Работы, которые ведутся в ускоренном темпе в две смены, планируется завершить 9 июля. К сожалению, данные виды работ невозможно производить в ночное время из-за близости к жилой застройке», — сообщили в пресс-службе министерства.

В выходные, 6 и 7 июля, будут производиться работы с локальным ограничением движения по объездам. Подрядчик примет все меры, чтобы завершить работу к утру понедельника.

Сама улица Овчинникова, закрытая для строительства челябинского метротрама, останется непроезжей до сентября. Первоначально, в декабре прошлого года, планировалось открыть улицу 1 июля. Метротрамвай в Челябинске планируется запустить в 2026 году.

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Временную дорогу на закрытой для движения из-за строительства метротрама улице Овчинникова в Челябинске сдадут 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндорстроя. «Продолжаются работы по переустройству кабельной канализации связи для выноса ее из-под стартового котлована объекта метротрамвая и строительству временной дороги. Работы, которые ведутся в ускоренном темпе в две смены, планируется завершить 9 июля. К сожалению, данные виды работ невозможно производить в ночное время из-за близости к жилой застройке», — сообщили в пресс-службе министерства. В выходные, 6 и 7 июля, будут производиться работы с локальным ограничением движения по объездам. Подрядчик примет все меры, чтобы завершить работу к утру понедельника. Сама улица Овчинникова, закрытая для строительства челябинского метротрама, останется непроезжей до сентября. Первоначально, в декабре прошлого года, планировалось открыть улицу 1 июля. Метротрамвай в Челябинске планируется запустить в 2026 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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