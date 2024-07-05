В ДТП с каршерингом в Верхней Пышме погибла беременная мать двоих детей

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Детей погибшей девушки отвезли к бабушке (архивное фото)
Детей погибшей девушки отвезли к бабушке (архивное фото) Фото:

Погибшей в ДТП с каршерингом 5 июля в Верхней Пышме оказалась 25-летняя беременная девушка. У нее осталось двое детей. Об этом рассказала подруга погибшей.

«Она была очень хорошим человеком. Она была беременна, двое детей дома остались. Она их воспитывала одна. Она попала в аварию совершенно с чужими людьми. Мы сегодня детей к бабушке отвезли. Я с ее бабушкой и мамой общаюсь. Мы сейчас собираем на похороны отовсюду, откуда только можно», — передает слова подруги погибшей telegram-канал «Безумный Екб».

Инцидент произошел утром 5 июля. Водитель прокатного автомобиля Volkswagen не справился с управлением, съехал с трассы, врезался в ограждение и фонарь. Машина перевернулась. Непристегнутая 25-летняя девушка вылетела из машины и погибла на месте. Водитель и второй пассажир были госпитализированы.

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Погибшей в ДТП с каршерингом 5 июля в Верхней Пышме оказалась 25-летняя беременная девушка. У нее осталось двое детей. Об этом рассказала подруга погибшей. «Она была очень хорошим человеком. Она была беременна, двое детей дома остались. Она их воспитывала одна. Она попала в аварию совершенно с чужими людьми. Мы сегодня детей к бабушке отвезли. Я с ее бабушкой и мамой общаюсь. Мы сейчас собираем на похороны отовсюду, откуда только можно», — передает слова подруги погибшей telegram-канал «Безумный Екб». Инцидент произошел утром 5 июля. Водитель прокатного автомобиля Volkswagen не справился с управлением, съехал с трассы, врезался в ограждение и фонарь. Машина перевернулась. Непристегнутая 25-летняя девушка вылетела из машины и погибла на месте. Водитель и второй пассажир были госпитализированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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