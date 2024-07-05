В ДТП с каршерингом в Верхней Пышме погибла беременная мать двоих детей

Погибшей в ДТП с каршерингом 5 июля в Верхней Пышме оказалась 25-летняя беременная девушка. У нее осталось двое детей. Об этом рассказала подруга погибшей.
«Она была очень хорошим человеком. Она была беременна, двое детей дома остались. Она их воспитывала одна. Она попала в аварию совершенно с чужими людьми. Мы сегодня детей к бабушке отвезли. Я с ее бабушкой и мамой общаюсь. Мы сейчас собираем на похороны отовсюду, откуда только можно», — передает слова подруги погибшей telegram-канал «Безумный Екб».
Инцидент произошел утром 5 июля. Водитель прокатного автомобиля Volkswagen не справился с управлением, съехал с трассы, врезался в ограждение и фонарь. Машина перевернулась. Непристегнутая 25-летняя девушка вылетела из машины и погибла на месте. Водитель и второй пассажир были госпитализированы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!