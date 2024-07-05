Пушилин сообщил о гибели пяти человек из-за обстрелов в Донецке

В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ погибли пять человек и 26 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Подтвердилась информация о гибели пятерых человек и ранении 26 мирных жителей», — сообщил Денис Пушилин в telegram-канале. В результате инцидентов были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах, включая Петровский и Ленинский районы Донецка, Ясиноватую и Горловку. Среди пострадавших — девочка-подросток и два сотрудника МЧС России. Кроме того, сообщается о повреждении 24 единиц транспорта в различных районах.
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В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ погибли пять человек и 26 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Подтвердилась информация о гибели пятерых человек и ранении 26 мирных жителей», — сообщил Денис Пушилин в telegram-канале. В результате инцидентов были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах, включая Петровский и Ленинский районы Донецка, Ясиноватую и Горловку. Среди пострадавших — девочка-подросток и два сотрудника МЧС России. Кроме того, сообщается о повреждении 24 единиц транспорта в различных районах.