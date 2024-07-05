Пушилин сообщил о гибели пяти человек из-за обстрелов в Донецке

06 июля 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

Среди пострадавших — девочка-подросток и два сотрудника МЧС России Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ погибли пять человек и 26 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Подтвердилась информация о гибели пятерых человек и ранении 26 мирных жителей», — сообщил Денис Пушилин в telegram-канале. В результате инцидентов были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах, включая Петровский и Ленинский районы Донецка, Ясиноватую и Горловку. Среди пострадавших — девочка-подросток и два сотрудника МЧС России. Кроме того, сообщается о повреждении 24 единиц транспорта в различных районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ погибли пять человек и 26 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Подтвердилась информация о гибели пятерых человек и ранении 26 мирных жителей», — сообщил Денис Пушилин в telegram-канале. В результате инцидентов были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах, включая Петровский и Ленинский районы Донецка, Ясиноватую и Горловку. Среди пострадавших — девочка-подросток и два сотрудника МЧС России. Кроме того, сообщается о повреждении 24 единиц транспорта в различных районах.