05 июля 2024

Пушилин сообщил о гибели пяти человек из-за обстрелов в Донецке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пэтриот. ПВО. stock, залп, сша, ракета, пво, patriot,  stock, пэтриот
Среди пострадавших — девочка-подросток и два сотрудника МЧС России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ погибли пять человек и 26 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Подтвердилась информация о гибели пятерых человек и ранении 26 мирных жителей», — сообщил Денис Пушилин в telegram-канале. В результате инцидентов были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах, включая Петровский и Ленинский районы Донецка, Ясиноватую и Горловку. Среди пострадавших — девочка-подросток и два сотрудника МЧС России. Кроме того, сообщается о повреждении 24 единиц транспорта в различных районах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ погибли пять человек и 26 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Подтвердилась информация о гибели пятерых человек и ранении 26 мирных жителей», — сообщил Денис Пушилин в telegram-канале. В результате инцидентов были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах, включая Петровский и Ленинский районы Донецка, Ясиноватую и Горловку. Среди пострадавших — девочка-подросток и два сотрудника МЧС России. Кроме того, сообщается о повреждении 24 единиц транспорта в различных районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...