06 июля 2024
05 июля 2024

Новый мэр Сургута рассказал, как провел первый рабочий день

Новый мэр Сургута в первый рабочий день встретился с главой «Сургутнефтегаза»
© Служба новостей «URA.RU»
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Слепов официально вступил в должность 5 июля
Слепов официально вступил в должность 5 июля Фото:

Глава Сургута Максим Слепов в первый рабочий день в новой должности встретился с руководителем «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым. О прошедшем диалоге он рассказал в соцсети.

«Первая суббота — первый продуктивный рабочий день. Мне очень важна поддержка градообразующих предприятий. Встретился с главой ПАО „Сургутнефтегаз“ Владимиром Богдановым», — сообщил Слепов в своем telegram-канале.

На встрече обсуждались перспективы развития Сургута и социально-экономическое сотрудничество. Мэр отметил, что были намечены и несколько тем, которые необходимо решить совместно в долгосрочной перспективе. Слепов добавил, что в первый день также начал работу с документами и внимательно читает комментарии в соцсетях.

Избранный глава Сургута официально вступил в должность 5 июля. Его кандидатуру поддержали на выборах 19 депутатов. Церемония инаугурации проходила в филармонии в присутствии местных и окружных политэлит.

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Глава Сургута Максим Слепов в первый рабочий день в новой должности встретился с руководителем «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым. О прошедшем диалоге он рассказал в соцсети. «Первая суббота — первый продуктивный рабочий день. Мне очень важна поддержка градообразующих предприятий. Встретился с главой ПАО „Сургутнефтегаз“ Владимиром Богдановым», — сообщил Слепов в своем telegram-канале. На встрече обсуждались перспективы развития Сургута и социально-экономическое сотрудничество. Мэр отметил, что были намечены и несколько тем, которые необходимо решить совместно в долгосрочной перспективе. Слепов добавил, что в первый день также начал работу с документами и внимательно читает комментарии в соцсетях. Избранный глава Сургута официально вступил в должность 5 июля. Его кандидатуру поддержали на выборах 19 депутатов. Церемония инаугурации проходила в филармонии в присутствии местных и окружных политэлит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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