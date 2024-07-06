06 июля 2024
05 июля 2024

На трассе ЯНАО опрокинулась иномарка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, операционная, пациент, больной, каталка, врач, больница
Водителя авто доставили в больницу Фото:

На трассе Тарко-Сале-Пурпе (ЯНАО) произошло опрокидывание иномарки HAVAL. Об этом сообщила госавтоинспекция региона.

«На 18-м километре трассы Тарко-Сале-Пурпе 7 июля водитель, управляя транспортным средством HAVAL, не учел дорожные и метеорологические условия, особенности транспортного средства. В результате допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В результате происшествия водитель транспортного средства получил телесные повреждения. Его доставили в Тарко-Салинскую центральную районную больницу.

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На трассе Тарко-Сале-Пурпе (ЯНАО) произошло опрокидывание иномарки HAVAL. Об этом сообщила госавтоинспекция региона. «На 18-м километре трассы Тарко-Сале-Пурпе 7 июля водитель, управляя транспортным средством HAVAL, не учел дорожные и метеорологические условия, особенности транспортного средства. В результате допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате происшествия водитель транспортного средства получил телесные повреждения. Его доставили в Тарко-Салинскую центральную районную больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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