Водителя авто доставили в больницу
На трассе Тарко-Сале-Пурпе (ЯНАО) произошло опрокидывание иномарки HAVAL. Об этом сообщила госавтоинспекция региона.
«На 18-м километре трассы Тарко-Сале-Пурпе 7 июля водитель, управляя транспортным средством HAVAL, не учел дорожные и метеорологические условия, особенности транспортного средства. В результате допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В результате происшествия водитель транспортного средства получил телесные повреждения. Его доставили в Тарко-Салинскую центральную районную больницу.
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