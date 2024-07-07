07 июля 2024

На курорте под Екатеринбургом утонул 13-летний мальчик

На курорте «Гора Лиственная» под Екатеринбургом утонул 13-летний мальчик
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация проекта кластера «Вода и Завод» и фестиваля «ВИЗ.00». Екатеринбург, верх исетский пруд, город, екатеринбург , водоем
Утонувший мальчик не умел плавать (архивное фото) Фото:

На курорте «Гора Лиственная» под Екатеринбургом произошла трагедия, в результате которой погиб 13-летний мальчик. Ребенок был извлечен из воды и находился в живых, однако скончался во время транспортировки в медицинское учреждение.

«Его откачивали минут десять. Пульс был слабый», — рассказала очевидец происшествия E1.ru. Мальчик отдыхал на берегу вместе с родителями, но в момент происшествия он находился в воде один.

По словам представителя курорта Алексея Чуба, родители недосмотрели за ребенком. «Нашей вины здесь нет», — отметил Чуб. Он также добавил, что ребенок не умел плавать и был оставлен без присмотра.

Редакция URA.RU направила запрос в СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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На курорте «Гора Лиственная» под Екатеринбургом произошла трагедия, в результате которой погиб 13-летний мальчик. Ребенок был извлечен из воды и находился в живых, однако скончался во время транспортировки в медицинское учреждение. «Его откачивали минут десять. Пульс был слабый», — рассказала очевидец происшествия E1.ru. Мальчик отдыхал на берегу вместе с родителями, но в момент происшествия он находился в воде один. По словам представителя курорта Алексея Чуба, родители недосмотрели за ребенком. «Нашей вины здесь нет», — отметил Чуб. Он также добавил, что ребенок не умел плавать и был оставлен без присмотра. Редакция URA.RU направила запрос в СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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