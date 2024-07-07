На курорте под Екатеринбургом утонул 13-летний мальчик

На курорте «Гора Лиственная» под Екатеринбургом произошла трагедия, в результате которой погиб 13-летний мальчик. Ребенок был извлечен из воды и находился в живых, однако скончался во время транспортировки в медицинское учреждение.
«Его откачивали минут десять. Пульс был слабый», — рассказала очевидец происшествия E1.ru. Мальчик отдыхал на берегу вместе с родителями, но в момент происшествия он находился в воде один.
По словам представителя курорта Алексея Чуба, родители недосмотрели за ребенком. «Нашей вины здесь нет», — отметил Чуб. Он также добавил, что ребенок не умел плавать и был оставлен без присмотра.
Редакция URA.RU направила запрос в СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!