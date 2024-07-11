Вечером 11 июля на Екатеринбург обрушился мощный ливень с грозами, в результате в нескольких районах (в частности, на ВИЗе) пропал свет, а дороги оказались затоплены. Очевидцами стихии стали корреспонденты URA.RU.
В распоряжении агентства оказалось видео с улицы Машинистов. На нем видно, что ливневая канализация явно не справилась с непогодой. Другое важное последствие — серьезное удорожание такси. Доехать, например, до того же ВИЗа или Эльмаша из центра города дешевле, чем за 700 рублей, невозможно. Также большое количество времени — до 10 минут — занимает ожидание авто.
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