На Екатеринбург обрушился мощный ливень с грозами: дороги затоплены, такси подорожало. Видео

В Екатеринбурге прошел ливень, городская инфраструктура не выдержала

11 июля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Вечер горожан, оказавшихся на улице, был испорчен Фото: Илья Московец © URA.RU Вечером 11 июля на Екатеринбург обрушился мощный ливень с грозами, в результате в нескольких районах (в частности, на ВИЗе) пропал свет, а дороги оказались затоплены. Очевидцами стихии стали корреспонденты URA.RU. В распоряжении агентства оказалось видео с улицы Машинистов. На нем видно, что ливневая канализация явно не справилась с непогодой. Другое важное последствие — серьезное удорожание такси. Доехать, например, до того же ВИЗа или Эльмаша из центра города дешевле, чем за 700 рублей, невозможно. Также большое количество времени — до 10 минут — занимает ожидание авто. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 11 июля на Екатеринбург обрушился мощный ливень с грозами, в результате в нескольких районах (в частности, на ВИЗе) пропал свет, а дороги оказались затоплены. Очевидцами стихии стали корреспонденты URA.RU. В распоряжении агентства оказалось видео с улицы Машинистов. На нем видно, что ливневая канализация явно не справилась с непогодой. Другое важное последствие — серьезное удорожание такси. Доехать, например, до того же ВИЗа или Эльмаша из центра города дешевле, чем за 700 рублей, невозможно. Также большое количество времени — до 10 минут — занимает ожидание авто.