11 июля 2024

На Екатеринбург обрушился мощный ливень с грозами: дороги затоплены, такси подорожало. Видео

В Екатеринбурге прошел ливень, городская инфраструктура не выдержала
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливый клипарт. Екатеринбург , лето, непогода, город, ливень, прогноз погоды, дождь, девушка под зонтом
Вечер горожан, оказавшихся на улице, был испорчен Фото:

Вечером 11 июля на Екатеринбург обрушился мощный ливень с грозами, в результате в нескольких районах (в частности, на ВИЗе) пропал свет, а дороги оказались затоплены. Очевидцами стихии стали корреспонденты URA.RU.

В распоряжении агентства оказалось видео с улицы Машинистов. На нем видно, что ливневая канализация явно не справилась с непогодой. Другое важное последствие — серьезное удорожание такси. Доехать, например, до того же ВИЗа или Эльмаша из центра города дешевле, чем за 700 рублей, невозможно. Также большое количество времени — до 10 минут — занимает ожидание авто.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 11 июля на Екатеринбург обрушился мощный ливень с грозами, в результате в нескольких районах (в частности, на ВИЗе) пропал свет, а дороги оказались затоплены. Очевидцами стихии стали корреспонденты URA.RU. В распоряжении агентства оказалось видео с улицы Машинистов. На нем видно, что ливневая канализация явно не справилась с непогодой. Другое важное последствие — серьезное удорожание такси. Доехать, например, до того же ВИЗа или Эльмаша из центра города дешевле, чем за 700 рублей, невозможно. Также большое количество времени — до 10 минут — занимает ожидание авто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...