11 июля 2024

В ХМАО двух мужчин затащили в машину и увезли в неизвестном направлении. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчин увезли в неизвестном направлении
Мужчин увезли в неизвестном направлении Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 11 июля на перекрестке улиц Мира и Чапаева перед пешеходным переходом резко остановился автомобиль. Из него выскочили двое неизвестных, схватили двух идущих мужчин, затащили в авто и уехали. О случившемся сообщают очевидцы в соцсети.

«Сейчас на дороге на перекрестке Мира и Чапаева взломали двоих мужчин, уложили мордой в пол и потом затащили в машину», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Видео момента захвата размещено в паблике.

Корреспондент URA.RU обратился за разъяснением в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. В ведомстве сообщили, что в кадр попала работа оперативных служб. Официальные комментарии будут предоставлены позже.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) вечером 11 июля на перекрестке улиц Мира и Чапаева перед пешеходным переходом резко остановился автомобиль. Из него выскочили двое неизвестных, схватили двух идущих мужчин, затащили в авто и уехали. О случившемся сообщают очевидцы в соцсети. «Сейчас на дороге на перекрестке Мира и Чапаева взломали двоих мужчин, уложили мордой в пол и потом затащили в машину», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Видео момента захвата размещено в паблике. Корреспондент URA.RU обратился за разъяснением в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. В ведомстве сообщили, что в кадр попала работа оперативных служб. Официальные комментарии будут предоставлены позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...