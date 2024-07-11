В Нижневартовске (ХМАО) вечером 11 июля на перекрестке улиц Мира и Чапаева перед пешеходным переходом резко остановился автомобиль. Из него выскочили двое неизвестных, схватили двух идущих мужчин, затащили в авто и уехали. О случившемся сообщают очевидцы в соцсети.
«Сейчас на дороге на перекрестке Мира и Чапаева взломали двоих мужчин, уложили мордой в пол и потом затащили в машину», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Видео момента захвата размещено в паблике.
Корреспондент URA.RU обратился за разъяснением в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. В ведомстве сообщили, что в кадр попала работа оперативных служб. Официальные комментарии будут предоставлены позже.
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