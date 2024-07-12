В ХМАО житель сообщил силовикам о захвате ресторана террористами

В ХМАО житель позвонил в Единую диспетчерскую службу и сообщил о том, что террористы планируют захват ресторана в Нефтеюганске. За ложное сообщение суд приговорил его к условному сроку, сообщается в картотеке районного суда.
«Произведя вызов на номер „112“ <...> сообщил диспетчеру указанной службы заведомо ложную информацию о якобы готовящемся террористическом акте в ресторане», — сообщается в базе данных. Югорчанин обиделся на замечания, которые делали ему сотрудники ресторана из-за неподобающего поведения в пьяном виде.
Он решил отомстить заведению и сообщил в ЕДДС о готовящемся теракте. Спецслужбы приехали по адресу, однако ни террористов, ни взрывчатых веществ не обнаружили. Суд признал мужчину виновным по статье 207 УК РФ «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Его приговорили к году лишения свободы условно.
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