«Согаз» подтвердил, что является страховщиком упавшего лайнера Sukhoi Superjet

12 июля 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Коломне 12 июля Фото: Официальный телеграм-канал главы Городского округа Коломна https://t.me/alexandrgrechishev/4529 новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие «Согаз» является страховщиком самолета Sukhoi Superjet-100, потерпевшего крушение в Коломне. Об этом рассказали сами представители компании. «„Согаз“ подтверждает, что является страховщиком самолета Sukhoi Superjet 100, который потерпел крушение в Московской области. По договору застрахованы риск гибели воздушного судна, гражданская ответственность его владельца, а также жизнь и здоровье членов экипажа», — рассказали в пресс-службе компании. Сообщение передает ТАСС. Московская межрегиональная транспортная прокуратура также сообщала, что лайнер принадлежал «Газпром Авиа». В компании «Согаз» также принесли соболезнования родным и близким погибших членов экипажа. Ранее сообщалось, что на борту упавшего лайнера находились трое человек — командир судна, бортпроводник и пилот. Как подчеркнули в Объединенной авиастроительной корпорации, пассажиров на борту самолета не было. Лайнер потерпел крушение во второй половине дня 12 июля в Коломне. На месте продолжают работать экстренные службы. Отмечалось, что самолет вылетел сразу с завода, после ремонта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Согаз» является страховщиком самолета Sukhoi Superjet-100, потерпевшего крушение в Коломне. Об этом рассказали сами представители компании. «„Согаз“ подтверждает, что является страховщиком самолета Sukhoi Superjet 100, который потерпел крушение в Московской области. По договору застрахованы риск гибели воздушного судна, гражданская ответственность его владельца, а также жизнь и здоровье членов экипажа», — рассказали в пресс-службе компании. Сообщение передает ТАСС. Московская межрегиональная транспортная прокуратура также сообщала, что лайнер принадлежал «Газпром Авиа». В компании «Согаз» также принесли соболезнования родным и близким погибших членов экипажа. Ранее сообщалось, что на борту упавшего лайнера находились трое человек — командир судна, бортпроводник и пилот. Как подчеркнули в Объединенной авиастроительной корпорации, пассажиров на борту самолета не было. Лайнер потерпел крушение во второй половине дня 12 июля в Коломне. На месте продолжают работать экстренные службы. Отмечалось, что самолет вылетел сразу с завода, после ремонта.