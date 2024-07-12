«Согаз» подтвердил, что является страховщиком упавшего лайнера Sukhoi Superjet

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Кадры с места крушения самолета в Подмосковье
Лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Коломне 12 июля Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

«Согаз» является страховщиком самолета Sukhoi Superjet-100, потерпевшего крушение в Коломне. Об этом рассказали сами представители компании.

«„Согаз“ подтверждает, что является страховщиком самолета Sukhoi Superjet 100, который потерпел крушение в Московской области. По договору застрахованы риск гибели воздушного судна, гражданская ответственность его владельца, а также жизнь и здоровье членов экипажа», — рассказали в пресс-службе компании. Сообщение передает ТАСС. Московская межрегиональная транспортная прокуратура также сообщала, что лайнер принадлежал «Газпром Авиа».

В компании «Согаз» также принесли соболезнования родным и близким погибших членов экипажа. Ранее сообщалось, что на борту упавшего лайнера находились трое человек — командир судна, бортпроводник и пилот. Как подчеркнули в Объединенной авиастроительной корпорации, пассажиров на борту самолета не было. Лайнер потерпел крушение во второй половине дня 12 июля в Коломне. На месте продолжают работать экстренные службы. Отмечалось, что самолет вылетел сразу с завода, после ремонта.

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«Согаз» является страховщиком самолета Sukhoi Superjet-100, потерпевшего крушение в Коломне. Об этом рассказали сами представители компании. «„Согаз“ подтверждает, что является страховщиком самолета Sukhoi Superjet 100, который потерпел крушение в Московской области. По договору застрахованы риск гибели воздушного судна, гражданская ответственность его владельца, а также жизнь и здоровье членов экипажа», — рассказали в пресс-службе компании. Сообщение передает ТАСС. Московская межрегиональная транспортная прокуратура также сообщала, что лайнер принадлежал «Газпром Авиа». В компании «Согаз» также принесли соболезнования родным и близким погибших членов экипажа. Ранее сообщалось, что на борту упавшего лайнера находились трое человек — командир судна, бортпроводник и пилот. Как подчеркнули в Объединенной авиастроительной корпорации, пассажиров на борту самолета не было. Лайнер потерпел крушение во второй половине дня 12 июля в Коломне. На месте продолжают работать экстренные службы. Отмечалось, что самолет вылетел сразу с завода, после ремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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