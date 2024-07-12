В Нижнем Тагиле (Свердловская область) волонтеры и городские власти подготовили к отправке груз в зону спецоперации. В партию вошли 15 мотоциклов, «Ока» и два УАЗа. Закупленную технику полностью ремонтируют и усовершенствуют, адаптируя под нужды бойцов, рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Вместе с волонтёрами готовим к отправке очередной груз в зону проведения специальной военной операции. В новой партии — 15 мотоциклов, „Ока“ и два УАЗика. Пообщался с ребятами, которые занимаются восстановлением и отправкой на СВО транспортных средств», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, администрация помогает волонтерам доставить машины на передовую. Мэр также поблагодарил тагильчан, поддерживающих военных на фронте.
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