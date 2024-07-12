12 июля 2024

Тагильчане отправят восстановленные машины и мотоциклы на СВО. Видео

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В зону СВО отправят 15 мотоциклов и три машины
В зону СВО отправят 15 мотоциклов и три машины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) волонтеры и городские власти подготовили к отправке груз в зону спецоперации. В партию вошли 15 мотоциклов, «Ока» и два УАЗа. Закупленную технику полностью ремонтируют и усовершенствуют, адаптируя под нужды бойцов, рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Вместе с волонтёрами готовим к отправке очередной груз в зону проведения специальной военной операции. В новой партии — 15 мотоциклов, „Ока“ и два УАЗика. Пообщался с ребятами, которые занимаются восстановлением и отправкой на СВО транспортных средств», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, администрация помогает волонтерам доставить машины на передовую. Мэр также поблагодарил тагильчан, поддерживающих военных на фронте.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) волонтеры и городские власти подготовили к отправке груз в зону спецоперации. В партию вошли 15 мотоциклов, «Ока» и два УАЗа. Закупленную технику полностью ремонтируют и усовершенствуют, адаптируя под нужды бойцов, рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Вместе с волонтёрами готовим к отправке очередной груз в зону проведения специальной военной операции. В новой партии — 15 мотоциклов, „Ока“ и два УАЗика. Пообщался с ребятами, которые занимаются восстановлением и отправкой на СВО транспортных средств», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, администрация помогает волонтерам доставить машины на передовую. Мэр также поблагодарил тагильчан, поддерживающих военных на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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