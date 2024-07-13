На границе с Казахстаном под Челябинском мигранты устроили массовую потасовку. Видео

14 июля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

На границе с Казахстаном в Троицке произошла массовая потасовка Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Челябинской области на границе с Казахстаном на пропускном пункте «Бугристое» произошла массовая потасовка. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области. «Сотрудники выехали на место инцидента. Конфликт на пограничном контрольно-пропускной пункте в Троицке случился между группами граждан. Пострадавших нет», — сообщили в правоохранительном главке. Участвовавшие в конфликте мужчины покинули границу РФ, сообщает 74.ру. За медицинской помощью участники потасовки не обращались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на границе с Казахстаном на пропускном пункте «Бугристое» произошла массовая потасовка. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области. «Сотрудники выехали на место инцидента. Конфликт на пограничном контрольно-пропускной пункте в Троицке случился между группами граждан. Пострадавших нет», — сообщили в правоохранительном главке. Участвовавшие в конфликте мужчины покинули границу РФ, сообщает 74.ру. За медицинской помощью участники потасовки не обращались.