13 июля 2024

На границе с Казахстаном под Челябинском мигранты устроили массовую потасовку. Видео

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На границе с Казахстаном в Троицке произошла массовая потасовка Фото:

В Челябинской области на границе с Казахстаном на пропускном пункте «Бугристое» произошла массовая потасовка. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Сотрудники выехали на место инцидента. Конфликт на пограничном контрольно-пропускной пункте в Троицке случился между группами граждан. Пострадавших нет», — сообщили в правоохранительном главке.

Участвовавшие в конфликте мужчины покинули границу РФ, сообщает 74.ру. За медицинской помощью участники потасовки не обращались.

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В Челябинской области на границе с Казахстаном на пропускном пункте «Бугристое» произошла массовая потасовка. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области. «Сотрудники выехали на место инцидента. Конфликт на пограничном контрольно-пропускной пункте в Троицке случился между группами граждан. Пострадавших нет», — сообщили в правоохранительном главке. Участвовавшие в конфликте мужчины покинули границу РФ, сообщает 74.ру. За медицинской помощью участники потасовки не обращались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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