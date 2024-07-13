На границе с Казахстаном в Троицке произошла массовая потасовка
В Челябинской области на границе с Казахстаном на пропускном пункте «Бугристое» произошла массовая потасовка. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Сотрудники выехали на место инцидента. Конфликт на пограничном контрольно-пропускной пункте в Троицке случился между группами граждан. Пострадавших нет», — сообщили в правоохранительном главке.
Участвовавшие в конфликте мужчины покинули границу РФ, сообщает 74.ру. За медицинской помощью участники потасовки не обращались.
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