В Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровской области повреждены промышленное предприятие и райцентр
На территории Никопольского района (Днепропетровская область) зафиксировано повреждение промышленного предприятия. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
«Повреждено промышленное предприятие», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, «под ударом» были Марганецкая, Покровская общины и райцентр.
В результате ударов в регионе началось несколько небольших пожаров, которые удалось потушить. Раненных и пострадавших нет, сообщил Лысак.
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