В Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие

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В Днепропетровской области повреждены промышленное предприятие и райцентр Фото:

На территории Никопольского района (Днепропетровская область) зафиксировано повреждение промышленного предприятия. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«Повреждено промышленное предприятие», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, «под ударом» были Марганецкая, Покровская общины и райцентр.

В результате ударов в регионе началось несколько небольших пожаров, которые удалось потушить. Раненных и пострадавших нет, сообщил Лысак.

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На территории Никопольского района (Днепропетровская область) зафиксировано повреждение промышленного предприятия. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. «Повреждено промышленное предприятие», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, «под ударом» были Марганецкая, Покровская общины и райцентр. В результате ударов в регионе началось несколько небольших пожаров, которые удалось потушить. Раненных и пострадавших нет, сообщил Лысак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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