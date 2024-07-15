В Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие

15 июля 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

В Днепропетровской области повреждены промышленное предприятие и райцентр Фото: Размик Закарян © URA.RU На территории Никопольского района (Днепропетровская область) зафиксировано повреждение промышленного предприятия. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. «Повреждено промышленное предприятие», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, «под ударом» были Марганецкая, Покровская общины и райцентр. В результате ударов в регионе началось несколько небольших пожаров, которые удалось потушить. Раненных и пострадавших нет, сообщил Лысак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Никопольского района (Днепропетровская область) зафиксировано повреждение промышленного предприятия. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. «Повреждено промышленное предприятие», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, «под ударом» были Марганецкая, Покровская общины и райцентр. В результате ударов в регионе началось несколько небольших пожаров, которые удалось потушить. Раненных и пострадавших нет, сообщил Лысак.