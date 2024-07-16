В Екатеринбурге вторые сутки не могут найти 15-летнего подростка. Фото

16 июля 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Мальчик пропал в Ленинском районе 15 июля Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Ленинском районе Екатеринбурга 15 июля пропал 15-летний Семен Свечников. К розыскам пропавшего подключились сотрудники полиции, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал 15-летний Семен Свечников. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. На момент пропажи был одет в черные шорты, синюю футболку, джинсовую куртку песочного цвета, светло-зеленые кроссовки», — передает сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о подростке можно руководителю отряда Наталии (Лиса) по номеру: +7(900)044-02-20 или старшему координатору Надежде: +7(952)130-33-70. Кроме того, к розыску подключился отдел полиции № 7: +7(343)356-42-07 или «112». Розыском пропавшего занимаются поисковики и отдел полиции № 7 сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинском районе Екатеринбурга 15 июля пропал 15-летний Семен Свечников. К розыскам пропавшего подключились сотрудники полиции, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал 15-летний Семен Свечников. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. На момент пропажи был одет в черные шорты, синюю футболку, джинсовую куртку песочного цвета, светло-зеленые кроссовки», — передает сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о подростке можно руководителю отряда Наталии (Лиса) по номеру: +7(900)044-02-20 или старшему координатору Надежде: +7(952)130-33-70. Кроме того, к розыску подключился отдел полиции № 7: +7(343)356-42-07 или «112».