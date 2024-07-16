В Екатеринбурге вторые сутки не могут найти 15-летнего подростка. Фото

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Повседневная жизнь. Весна. Москва, школьник, подросток, юноша, бег
Мальчик пропал в Ленинском районе 15 июля Фото:

В Ленинском районе Екатеринбурга 15 июля пропал 15-летний Семен Свечников. К розыскам пропавшего подключились сотрудники полиции, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал 15-летний Семен Свечников. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. На момент пропажи был одет в черные шорты, синюю футболку, джинсовую куртку песочного цвета, светло-зеленые кроссовки», — передает сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщить информацию о подростке можно руководителю отряда Наталии (Лиса) по номеру: +7(900)044-02-20 или старшему координатору Надежде: +7(952)130-33-70. Кроме того, к розыску подключился отдел полиции № 7: +7(343)356-42-07 или «112».

Розыском пропавшего занимаются поисковики и отдел полиции № 7
Розыском пропавшего занимаются поисковики и отдел полиции № 7
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В Ленинском районе Екатеринбурга 15 июля пропал 15-летний Семен Свечников. К розыскам пропавшего подключились сотрудники полиции, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал 15-летний Семен Свечников. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. На момент пропажи был одет в черные шорты, синюю футболку, джинсовую куртку песочного цвета, светло-зеленые кроссовки», — передает сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о подростке можно руководителю отряда Наталии (Лиса) по номеру: +7(900)044-02-20 или старшему координатору Надежде: +7(952)130-33-70. Кроме того, к розыску подключился отдел полиции № 7: +7(343)356-42-07 или «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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