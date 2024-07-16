Экс-депутата Рады внесли в базу «Миротворец» за критику Сырского

Верховная Рада (ВР) внесла экс-депутата Марьяну Безуглую в базу «Миротворец» (база «врагов народа» по мнению украинской стороны, — прим. URA.RU) за критику действий главкома ВСУ Александра Сырского. Информация об этом появилась на украинском сайте «Миротворец».
«Дискредитация высшего командного состава», — сообщили на сайте причину внесения экс-депутата в базу. К причинам там также отнесли деморализацию личного состава ВСУ.
Ранее оборонный комитет ВР проголосовал за снятие Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Причиной стали ее обвинения в сторону Сырского.
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