15 июля 2024

Подростки устроили заплыв на электросамокате по центру Нижневартовска в ливень. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники устроили заплыв на самокате через перекресток
Школьники устроили заплыв на самокате через перекресток Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) подростки устроили заплыв на электросамокатах в центре города. На перекрестке улиц Мусы Джалиля и Пионерской образовалась огромная лужа после дождя, которую школьники решили пересечь с помощью кикшеринга.

«Летний вайб после дождя в Нижневартовске на перекрестке Мусы Джалиля и Пионерской. Вартовчане испытали прокатные самокаты на защиту от воды», — говорится в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

К публикации автор приложил видео. На кадрах видно, как подростки катаются на прокатном самокате по огромной луже, пересекая проезжую часть.

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В Нижневартовске (ХМАО) подростки устроили заплыв на электросамокатах в центре города. На перекрестке улиц Мусы Джалиля и Пионерской образовалась огромная лужа после дождя, которую школьники решили пересечь с помощью кикшеринга. «Летний вайб после дождя в Нижневартовске на перекрестке Мусы Джалиля и Пионерской. Вартовчане испытали прокатные самокаты на защиту от воды», — говорится в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». К публикации автор приложил видео. На кадрах видно, как подростки катаются на прокатном самокате по огромной луже, пересекая проезжую часть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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