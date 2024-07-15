Школьники устроили заплыв на самокате через перекресток
В Нижневартовске (ХМАО) подростки устроили заплыв на электросамокатах в центре города. На перекрестке улиц Мусы Джалиля и Пионерской образовалась огромная лужа после дождя, которую школьники решили пересечь с помощью кикшеринга.
«Летний вайб после дождя в Нижневартовске на перекрестке Мусы Джалиля и Пионерской. Вартовчане испытали прокатные самокаты на защиту от воды», — говорится в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
К публикации автор приложил видео. На кадрах видно, как подростки катаются на прокатном самокате по огромной луже, пересекая проезжую часть.
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