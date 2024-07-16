Мигранты вовлекли челябинца в преступную схему, а после угрожали расправой

16 июля 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Челябинский следком проводит проверку по данному факту Фото: Илья Московец © URA.RU Уроженцы Таджикистана и Узбекистана вовлекли 15-летнего челябинца в преступную схему с обналичиванием кредитных карт, а после начали угрожать ему расправой. Историей заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «В приемную Бастрыкина поступило обращение жительницы Челябинской области. В мае текущего года уроженцы Таджикистана и Узбекистана вовлекли ее 15-летнего сына в обналичивание кредитных карт. Не получив от него требуемые ими денежные средства, они неоднократно насильно вывозили несовершеннолетнего в лесополосу, где избивали, а также угрожали ему физической расправой и оскорбляли. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — сообщает пресс-служба СК РФ. В настоящий момент в челябинском управлении СКР по данному факту начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и. о. главы регионального ведомства Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженцы Таджикистана и Узбекистана вовлекли 15-летнего челябинца в преступную схему с обналичиванием кредитных карт, а после начали угрожать ему расправой. Историей заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «В приемную Бастрыкина поступило обращение жительницы Челябинской области. В мае текущего года уроженцы Таджикистана и Узбекистана вовлекли ее 15-летнего сына в обналичивание кредитных карт. Не получив от него требуемые ими денежные средства, они неоднократно насильно вывозили несовершеннолетнего в лесополосу, где избивали, а также угрожали ему физической расправой и оскорбляли. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — сообщает пресс-служба СК РФ. В настоящий момент в челябинском управлении СКР по данному факту начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и. о. главы регионального ведомства Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.