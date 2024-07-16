Мигранты вовлекли челябинца в преступную схему, а после угрожали расправой

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
Челябинский следком проводит проверку по данному факту Фото:

Уроженцы Таджикистана и Узбекистана вовлекли 15-летнего челябинца в преступную схему с обналичиванием кредитных карт, а после начали угрожать ему расправой. Историей заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«В приемную Бастрыкина поступило обращение жительницы Челябинской области. В мае текущего года уроженцы Таджикистана и Узбекистана вовлекли ее 15-летнего сына в обналичивание кредитных карт. Не получив от него требуемые ими денежные средства, они неоднократно насильно вывозили несовершеннолетнего в лесополосу, где избивали, а также угрожали ему физической расправой и оскорбляли. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В настоящий момент в челябинском управлении СКР по данному факту начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и. о. главы регионального ведомства Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Уроженцы Таджикистана и Узбекистана вовлекли 15-летнего челябинца в преступную схему с обналичиванием кредитных карт, а после начали угрожать ему расправой. Историей заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «В приемную Бастрыкина поступило обращение жительницы Челябинской области. В мае текущего года уроженцы Таджикистана и Узбекистана вовлекли ее 15-летнего сына в обналичивание кредитных карт. Не получив от него требуемые ими денежные средства, они неоднократно насильно вывозили несовершеннолетнего в лесополосу, где избивали, а также угрожали ему физической расправой и оскорбляли. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — сообщает пресс-служба СК РФ. В настоящий момент в челябинском управлении СКР по данному факту начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и. о. главы регионального ведомства Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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