В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции более тысячи человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, конвой, силовики, клетка, арест, тюрьма, решетка, браслеты, полиция, суд, лишение свободы, наручники, задержание
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали злоумышленников, которые оформляли фиктивные документы Фото:

Канал незаконной миграции, которым воспользовались более тысячи человек, был перекрыт сотрудниками правоохранительных органов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Крупный канал нелегальной миграции перекрыли мои коллеги из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, незаконными услугами воспользовались более 1000 человек», — сообщила Волк в своем telegram-канале.

По ее словам, в настоящий момент ведется следствие для выявления всех соучастников незаконной деятельности. По предварительным данным, злоумышленники оказывали платные услуги в оформлении фиктивной регистрации своим соотечественникам и другим иностранцам. После получения недостоверных документов приезжие могли оформить легальное пребывание в России в миграционных центрах.

Ранее экс-инспектора екатеринбургского УМВД обвинили в организации незаконной миграции и отправили в колонию. Также против пермячки, укрывавшей мигранта без документов в своей квартире, возбудили уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Канал незаконной миграции, которым воспользовались более тысячи человек, был перекрыт сотрудниками правоохранительных органов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Крупный канал нелегальной миграции перекрыли мои коллеги из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, незаконными услугами воспользовались более 1000 человек», — сообщила Волк в своем telegram-канале. По ее словам, в настоящий момент ведется следствие для выявления всех соучастников незаконной деятельности. По предварительным данным, злоумышленники оказывали платные услуги в оформлении фиктивной регистрации своим соотечественникам и другим иностранцам. После получения недостоверных документов приезжие могли оформить легальное пребывание в России в миграционных центрах. Ранее экс-инспектора екатеринбургского УМВД обвинили в организации незаконной миграции и отправили в колонию. Также против пермячки, укрывавшей мигранта без документов в своей квартире, возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...