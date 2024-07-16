В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции более тысячи человек

Канал незаконной миграции, которым воспользовались более тысячи человек, был перекрыт сотрудниками правоохранительных органов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Крупный канал нелегальной миграции перекрыли мои коллеги из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, незаконными услугами воспользовались более 1000 человек», — сообщила Волк в своем
По ее словам, в настоящий момент ведется следствие для выявления всех соучастников незаконной деятельности. По предварительным данным, злоумышленники оказывали платные услуги в оформлении фиктивной регистрации своим соотечественникам и другим иностранцам. После получения недостоверных документов приезжие могли оформить легальное пребывание в России в миграционных центрах.
Ранее экс-инспектора екатеринбургского УМВД обвинили в организации незаконной миграции и отправили в колонию. Также против пермячки, укрывавшей мигранта без документов в своей квартире, возбудили уголовное дело.
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