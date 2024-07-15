Свердловского экс-инспектора, незаконно ставившего мигрантов на учет, осудили

15 июля 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Суд отправил в колонию Алину Сисанбаеву (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию экс-инспектора екатеринбургского УМВД Алину Сисанбаеву, которую обвинили в организации незаконной миграции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Сисанбаевой назначено три года колонии общего режима», — кратко пояснили в суде. Разбирательство шло с 2023 года. Бывшего инспектора признали виновной в четырех эпизодах фиктивной постановки на учет иностранцев (ст. 322.3 УК РФ), в восьми случаях мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и в организации незаконной миграции (п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых подтвердил факт состоявшегося приговора, пояснив при этом, что в законную силу он пока не вступил. «На скамье подсудимых оказалась не офицер и даже не рядовая, а гражданская служащая. Выявили и задокументировали ее противоправную деятельность в ходе проведенной служебной проверки сотрудники полиции из управления по вопросам миграции ГУ МВД области. Собранные по данному факту материалы сыщики направили для принятия процессуального решения в службу собственной безопасности и в следственные органы, которые и довели дело до логического завершения. Когда приговор вступит в законную силу, результаты этого ЧП по личному составу будут доведены с целью профилактики аналогичных эпизодов до всего гарнизона», — отметил Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию экс-инспектора екатеринбургского УМВД Алину Сисанбаеву, которую обвинили в организации незаконной миграции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Сисанбаевой назначено три года колонии общего режима», — кратко пояснили в суде. Разбирательство шло с 2023 года. Бывшего инспектора признали виновной в четырех эпизодах фиктивной постановки на учет иностранцев (ст. 322.3 УК РФ), в восьми случаях мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и в организации незаконной миграции (п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых подтвердил факт состоявшегося приговора, пояснив при этом, что в законную силу он пока не вступил. «На скамье подсудимых оказалась не офицер и даже не рядовая, а гражданская служащая. Выявили и задокументировали ее противоправную деятельность в ходе проведенной служебной проверки сотрудники полиции из управления по вопросам миграции ГУ МВД области. Собранные по данному факту материалы сыщики направили для принятия процессуального решения в службу собственной безопасности и в следственные органы, которые и довели дело до логического завершения. Когда приговор вступит в законную силу, результаты этого ЧП по личному составу будут доведены с целью профилактики аналогичных эпизодов до всего гарнизона», — отметил Горелых.