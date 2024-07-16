16 июля 2024

Аномальная жара на юге РФ рискует уничтожить часть годового урожая страны

«Известия»: Аномальная жара на юге России скажется на урожае
© Служба новостей «URA.RU»
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Засуха грозит неурожаем помидоров на юге России Фото:

Аномальная жара, охватившая южные регионы России, может привести к сокращению урожая овощей в 2024 году. Представители сельскохозяйственного производства и профильные ассоциации выразили по этому поводу обеспокоенность.

«С проблемами выращивания помидоров из-за аномально теплой погоды столкнулось большинство регионов юга России. Если сельхозпроизводители сохранят растения, которые сейчас перестали плодоносить, они дадут урожай примерно через три месяца», — пишут «Известия» со ссылкой на Союз органического земледелия.

Издание уточняет, что к наиболее пострадавшим территориям относятся Краснодарский край, Астраханская и Ростовская области, Крым и новые регионы России. Там не хватает воды для полива.

Ранее URA.RU сообщало, что россияне начали массово устраивать огороды на подоконниках. На фоне роста интереса к выращиванию домашних грядок девелоперы намерены внедрять нововведения в свои проекты.

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Аномальная жара, охватившая южные регионы России, может привести к сокращению урожая овощей в 2024 году. Представители сельскохозяйственного производства и профильные ассоциации выразили по этому поводу обеспокоенность. «С проблемами выращивания помидоров из-за аномально теплой погоды столкнулось большинство регионов юга России. Если сельхозпроизводители сохранят растения, которые сейчас перестали плодоносить, они дадут урожай примерно через три месяца», — пишут «Известия» со ссылкой на Союз органического земледелия. Издание уточняет, что к наиболее пострадавшим территориям относятся Краснодарский край, Астраханская и Ростовская области, Крым и новые регионы России. Там не хватает воды для полива. Ранее URA.RU сообщало, что россияне начали массово устраивать огороды на подоконниках. На фоне роста интереса к выращиванию домашних грядок девелоперы намерены внедрять нововведения в свои проекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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