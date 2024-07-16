Аномальная жара на юге РФ рискует уничтожить часть годового урожая страны

«Известия»: Аномальная жара на юге России скажется на урожае

17 июля 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

Засуха грозит неурожаем помидоров на юге России Фото: Илья Московец © URA.RU Аномальная жара, охватившая южные регионы России, может привести к сокращению урожая овощей в 2024 году. Представители сельскохозяйственного производства и профильные ассоциации выразили по этому поводу обеспокоенность. «С проблемами выращивания помидоров из-за аномально теплой погоды столкнулось большинство регионов юга России. Если сельхозпроизводители сохранят растения, которые сейчас перестали плодоносить, они дадут урожай примерно через три месяца», — пишут «Известия» со ссылкой на Союз органического земледелия. Издание уточняет, что к наиболее пострадавшим территориям относятся Краснодарский край, Астраханская и Ростовская области, Крым и новые регионы России. Там не хватает воды для полива. Ранее URA.RU сообщало, что россияне начали массово устраивать огороды на подоконниках. На фоне роста интереса к выращиванию домашних грядок девелоперы намерены внедрять нововведения в свои проекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аномальная жара, охватившая южные регионы России, может привести к сокращению урожая овощей в 2024 году. Представители сельскохозяйственного производства и профильные ассоциации выразили по этому поводу обеспокоенность. «С проблемами выращивания помидоров из-за аномально теплой погоды столкнулось большинство регионов юга России. Если сельхозпроизводители сохранят растения, которые сейчас перестали плодоносить, они дадут урожай примерно через три месяца», — пишут «Известия» со ссылкой на Союз органического земледелия. Издание уточняет, что к наиболее пострадавшим территориям относятся Краснодарский край, Астраханская и Ростовская области, Крым и новые регионы России. Там не хватает воды для полива. Ранее URA.RU сообщало, что россияне начали массово устраивать огороды на подоконниках. На фоне роста интереса к выращиванию домашних грядок девелоперы намерены внедрять нововведения в свои проекты.