На Пермском тракте скопилась четырехкилометровая пробка

На участке зафиксировали большой поток машин (архивное фото)
На трассе между Екатеринбургом и Пермью со 186-го по 190-й километр образовалась пробка. На участке ведутся дорожные работы, одновременно с этим зафиксирован большой поток машин. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 со 186 по 190 километр в направлении Перми затруднено движение. Причина — большой транспортный поток и дорожные работы», — следует из сообщения.
Дорожники призывают автомобилистов заранее планировать маршрут. «Будьте бдительны», — отметили в «Уралуправтодоре».
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