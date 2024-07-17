На Пермском тракте скопилась четырехкилометровая пробка

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , пробка, автомобильная пробка, автомобильный затор, дублер пермского тракта
На участке зафиксировали большой поток машин (архивное фото) Фото:

На трассе между Екатеринбургом и Пермью со 186-го по 190-й километр образовалась пробка. На участке ведутся дорожные работы, одновременно с этим зафиксирован большой поток машин. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 со 186 по 190 километр в направлении Перми затруднено движение. Причина — большой транспортный поток и дорожные работы», — следует из сообщения.

Дорожники призывают автомобилистов заранее планировать маршрут. «Будьте бдительны», — отметили в «Уралуправтодоре».

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На трассе между Екатеринбургом и Пермью со 186-го по 190-й километр образовалась пробка. На участке ведутся дорожные работы, одновременно с этим зафиксирован большой поток машин. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 со 186 по 190 километр в направлении Перми затруднено движение. Причина — большой транспортный поток и дорожные работы», — следует из сообщения. Дорожники призывают автомобилистов заранее планировать маршрут. «Будьте бдительны», — отметили в «Уралуправтодоре».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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