17 июля 2024

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин и бен Салман отметили важность продолжения координации в ОПЕК+ Фото:

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Кремле. Главы двух государств в ходе беседы отметили важность продолжения координации в ОПЕК+.

«С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Главами затронут ряд актуальных вопросов российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сфере. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках «ОПЕК плюс» в целях обеспечения стабильности на рынке энергоносителей.

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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Кремле. Главы двух государств в ходе беседы отметили важность продолжения координации в ОПЕК+. «С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Главами затронут ряд актуальных вопросов российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сфере. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках «ОПЕК плюс» в целях обеспечения стабильности на рынке энергоносителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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