Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

18 июля 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Путин и бен Салман отметили важность продолжения координации в ОПЕК+ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Кремле. Главы двух государств в ходе беседы отметили важность продолжения координации в ОПЕК+. «С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Главами затронут ряд актуальных вопросов российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сфере. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках «ОПЕК плюс» в целях обеспечения стабильности на рынке энергоносителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Кремле. Главы двух государств в ходе беседы отметили важность продолжения координации в ОПЕК+. «С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Главами затронут ряд актуальных вопросов российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сфере. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках «ОПЕК плюс» в целях обеспечения стабильности на рынке энергоносителей.