Скандальный ресторатор из ХМАО уходит из общепита для погашения долга в 200 миллионов рублей

Ресторатор из Сургута Алексей Гулякин объявил об уходе из общепита. Владелец теперь уже закрытых в городе заведений угодил в скандал с инвесторами после того, как не смог вернуть им деньги. Теперь он объявил о новом бизнес-плане, который по его мнению может выбраться из долговой ямы размером в 200 миллионов рублей.
«На этот раз ухожу от живых продуктов, приготовления и общепита в прямом его проявлении. Захожу в бизнес готовых наборов (для приготовления блинов — прим.ред) для развлечения детей и взрослых», — написал Гулякин в своем telegram-канале. Ресторатор также готов за деньги поделиться своим опытом и помочь открыть заведение общепита.
В начале 2024 года Гулякину пришлось закрыть свои заведения в Сургуте, после чего разгорелся скандал с его инвесторами. Оказалось, предприниматель задолжал инвесторам крупную сумму. Суд обязал его вернуть вложения в размере свыше 10 миллионов рублей. А недавно ресторатор публично заявил, что его долг составляет свыше 200 миллионов рублей.
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