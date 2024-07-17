17 июля 2024

Скандальный ресторатор из ХМАО уходит из общепита для погашения долга в 200 миллионов рублей

Ресторатор из Сургута Гулякин ищет способ вернуть долг в 200 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторатор Гулякин уходит из общепита, чтобы заняться другим бизнесом и выбраться из долговой ямы
Ресторатор Гулякин уходит из общепита, чтобы заняться другим бизнесом и выбраться из долговой ямы Фото:

Ресторатор из Сургута Алексей Гулякин объявил об уходе из общепита. Владелец теперь уже закрытых в городе заведений угодил в скандал с инвесторами после того, как не смог вернуть им деньги. Теперь он объявил о новом бизнес-плане, который по его мнению может выбраться из долговой ямы размером в 200 миллионов рублей.

«На этот раз ухожу от живых продуктов, приготовления и общепита в прямом его проявлении. Захожу в бизнес готовых наборов (для приготовления блинов — прим.ред) для развлечения детей и взрослых», — написал Гулякин в своем telegram-канале. Ресторатор также готов за деньги поделиться своим опытом и помочь открыть заведение общепита.

В начале 2024 года Гулякину пришлось закрыть свои заведения в Сургуте, после чего разгорелся скандал с его инвесторами. Оказалось, предприниматель задолжал инвесторам крупную сумму. Суд обязал его вернуть вложения в размере свыше 10 миллионов рублей. А недавно ресторатор публично заявил, что его долг составляет свыше 200 миллионов рублей.

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Ресторатор из Сургута Алексей Гулякин объявил об уходе из общепита. Владелец теперь уже закрытых в городе заведений угодил в скандал с инвесторами после того, как не смог вернуть им деньги. Теперь он объявил о новом бизнес-плане, который по его мнению может выбраться из долговой ямы размером в 200 миллионов рублей. «На этот раз ухожу от живых продуктов, приготовления и общепита в прямом его проявлении. Захожу в бизнес готовых наборов (для приготовления блинов — прим.ред) для развлечения детей и взрослых», — написал Гулякин в своем telegram-канале. Ресторатор также готов за деньги поделиться своим опытом и помочь открыть заведение общепита. В начале 2024 года Гулякину пришлось закрыть свои заведения в Сургуте, после чего разгорелся скандал с его инвесторами. Оказалось, предприниматель задолжал инвесторам крупную сумму. Суд обязал его вернуть вложения в размере свыше 10 миллионов рублей. А недавно ресторатор публично заявил, что его долг составляет свыше 200 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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