Пассажиры застряли в Кольцово из-за жесткой задержки рейса. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержка рейса составила минимум пять часов
Задержка рейса составила минимум пять часов Фото:

В Екатеринбурге минимум на пять часов задерживается вылет рейса SU-1403 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Пассажиров уже запускали в самолет, однако после полутора часов ожидания внутри воздушного судна их вернули в аэропорт Кольцово. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Сначала задержали посадку. Потом вроде стали рулить на взлет. Но около полутора часов просто сидели в самолете. Затем вернулись в здание аэропорта, после чего еще перенесли рейс. Уже должен быть вылет, но еще идет посадка», — заявила собеседница.

Вылет рейса судна A-320NEO был запланирован на 17:15, а прилет в Москву ожидался уже к 17:55 по местному времени. Однако вылет ожидается только в 22:00.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге минимум на пять часов задерживается вылет рейса SU-1403 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Пассажиров уже запускали в самолет, однако после полутора часов ожидания внутри воздушного судна их вернули в аэропорт Кольцово. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Сначала задержали посадку. Потом вроде стали рулить на взлет. Но около полутора часов просто сидели в самолете. Затем вернулись в здание аэропорта, после чего еще перенесли рейс. Уже должен быть вылет, но еще идет посадка», — заявила собеседница. Вылет рейса судна A-320NEO был запланирован на 17:15, а прилет в Москву ожидался уже к 17:55 по местному времени. Однако вылет ожидается только в 22:00. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...