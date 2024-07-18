В Екатеринбурге минимум на пять часов задерживается вылет рейса SU-1403 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Пассажиров уже запускали в самолет, однако после полутора часов ожидания внутри воздушного судна их вернули в аэропорт Кольцово. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Сначала задержали посадку. Потом вроде стали рулить на взлет. Но около полутора часов просто сидели в самолете. Затем вернулись в здание аэропорта, после чего еще перенесли рейс. Уже должен быть вылет, но еще идет посадка», — заявила собеседница.
Вылет рейса судна A-320NEO был запланирован на 17:15, а прилет в Москву ожидался уже к 17:55 по местному времени. Однако вылет ожидается только в 22:00.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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