В Аше вдвое урезали зарплаты сотрудникам водоканала

19 июля 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Сотрудникам вдвое урежут зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миньяре Ашинского района Челябинской области вдвое урезали зарплаты сотрудникам очистных сооружений местного водоканала. Об этом рассказали сотрудники предприятия. В администрации Ашинского района URA.RU объяснили ситуацию. «Две недели назад сотрудникам объявили, что они переходят на новый режим работы. А зарплату, которая и так составляет МРОТ, предложили сократить в два раза, мотивируя решение ухудшение финансовой ситуации на предприятии», — рассказали сотрудники предприятия. Работники уточнили, что из восьми операторов остались три, а сами очистные требуют ремонта. Кроме того, они рассказали о нехватке щеток и хлора. В водоканале пояснили, что сотрудников исключили из технологического процесса по очистке стоков, поэтому изменится и зарплата. «По информации МУП «Служба благоустройства МГП», основанием для внесения изменений условий трудовых договоров явилось исключение из цепочки технологического процесса ряда работ по очистке хозяйственно-бытовых стоков. Это привело к уменьшению объемов рабочих функций, выполняемых работниками на должностях «машинист технологических насосов» и «оператор очистных сооружений», — сообщили в пресс-службе администрации района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миньяре Ашинского района Челябинской области вдвое урезали зарплаты сотрудникам очистных сооружений местного водоканала. Об этом рассказали сотрудники предприятия. В администрации Ашинского района URA.RU объяснили ситуацию. «Две недели назад сотрудникам объявили, что они переходят на новый режим работы. А зарплату, которая и так составляет МРОТ, предложили сократить в два раза, мотивируя решение ухудшение финансовой ситуации на предприятии», — рассказали сотрудники предприятия. Работники уточнили, что из восьми операторов остались три, а сами очистные требуют ремонта. Кроме того, они рассказали о нехватке щеток и хлора. В водоканале пояснили, что сотрудников исключили из технологического процесса по очистке стоков, поэтому изменится и зарплата. «По информации МУП «Служба благоустройства МГП», основанием для внесения изменений условий трудовых договоров явилось исключение из цепочки технологического процесса ряда работ по очистке хозяйственно-бытовых стоков. Это привело к уменьшению объемов рабочих функций, выполняемых работниками на должностях «машинист технологических насосов» и «оператор очистных сооружений», — сообщили в пресс-службе администрации района.