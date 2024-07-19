В Аше вдвое урезали зарплаты сотрудникам водоканала

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Сотрудникам вдвое урежут зарплату Фото:

В Миньяре Ашинского района Челябинской области вдвое урезали зарплаты сотрудникам очистных сооружений местного водоканала. Об этом рассказали сотрудники предприятия. В администрации Ашинского района URA.RU объяснили ситуацию.

«Две недели назад сотрудникам объявили, что они переходят на новый режим работы. А зарплату, которая и так составляет МРОТ, предложили сократить в два раза, мотивируя решение ухудшение финансовой ситуации на предприятии», — рассказали сотрудники предприятия.

Работники уточнили, что из восьми операторов остались три, а сами очистные требуют ремонта. Кроме того, они рассказали о нехватке щеток и хлора. В водоканале пояснили, что сотрудников исключили из технологического процесса по очистке стоков, поэтому изменится и зарплата.

«По информации МУП «Служба благоустройства МГП», основанием для внесения изменений условий трудовых договоров явилось исключение из цепочки технологического процесса ряда работ по очистке хозяйственно-бытовых стоков. Это привело к уменьшению объемов рабочих функций, выполняемых работниками на должностях «машинист технологических насосов» и «оператор очистных сооружений», — сообщили в пресс-службе администрации района.

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В Миньяре Ашинского района Челябинской области вдвое урезали зарплаты сотрудникам очистных сооружений местного водоканала. Об этом рассказали сотрудники предприятия. В администрации Ашинского района URA.RU объяснили ситуацию. «Две недели назад сотрудникам объявили, что они переходят на новый режим работы. А зарплату, которая и так составляет МРОТ, предложили сократить в два раза, мотивируя решение ухудшение финансовой ситуации на предприятии», — рассказали сотрудники предприятия. Работники уточнили, что из восьми операторов остались три, а сами очистные требуют ремонта. Кроме того, они рассказали о нехватке щеток и хлора. В водоканале пояснили, что сотрудников исключили из технологического процесса по очистке стоков, поэтому изменится и зарплата. «По информации МУП «Служба благоустройства МГП», основанием для внесения изменений условий трудовых договоров явилось исключение из цепочки технологического процесса ряда работ по очистке хозяйственно-бытовых стоков. Это привело к уменьшению объемов рабочих функций, выполняемых работниками на должностях «машинист технологических насосов» и «оператор очистных сооружений», — сообщили в пресс-службе администрации района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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