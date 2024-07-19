Екатеринбуржца, улетевшего в Сочи, не могут найти больше месяца. Фото

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Мужчина пропал 7 июня (архивное фото) Фото:

В Сочи продолжаются поиски 36-летнего Александра Кузнецова из Екатеринбурга. Мужчина пропал еще 7 июня. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Пропал Кузнецов Александр Сергеевич 36 лет, Адлер, Краснодарский край. Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, черные волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в синюю футболку, джинсы и черные кроссовки», — следует из сообщения.

Сообщить любую информацию о пропавшем можно по горячей линии: 8(800)700-54-52 или «112». Инфорг: Оля Римка +7(918)097-40-02.

Информацию об Александре Кузнецове можно сообщить по телефонам ориентировки
Информацию об Александре Кузнецове можно сообщить по телефонам ориентировки
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В Сочи продолжаются поиски 36-летнего Александра Кузнецова из Екатеринбурга. Мужчина пропал еще 7 июня. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Пропал Кузнецов Александр Сергеевич 36 лет, Адлер, Краснодарский край. Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, черные волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в синюю футболку, джинсы и черные кроссовки», — следует из сообщения. Сообщить любую информацию о пропавшем можно по горячей линии: 8(800)700-54-52 или «112». Инфорг: Оля Римка +7(918)097-40-02.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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