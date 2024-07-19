Мужчина пропал 7 июня (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Сочи продолжаются поиски 36-летнего Александра Кузнецова из Екатеринбурга. Мужчина пропал еще 7 июня. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Пропал Кузнецов Александр Сергеевич 36 лет, Адлер, Краснодарский край. Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, черные волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в синюю футболку, джинсы и черные кроссовки», — следует из сообщения.

Сообщить любую информацию о пропавшем можно по горячей линии: 8(800)700-54-52 или «112». Инфорг: Оля Римка +7(918)097-40-02.

Информацию об Александре Кузнецове можно сообщить по телефонам ориентировки Фото: сайт поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»